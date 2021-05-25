«Алхимики с её помощью пытались создать философский камень». Чем привлекает туристов «Аптекарский сад» под Мяделем?

Новости Беларуси. В экскурсионно-туристическом комплексе «Аптекарский сад» в Мядельском районе начался новый сезон, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Этой весной здесь появилось еще больше растений. Теперь их насчитывается более 300 видов. Здесь собраны ботанические коллекции, и лишь часть из них можно встретить у нас, остальные были привезены и адаптированы к нашему климату из других стран.

Побывала в «Аптекарском саду» и наш корреспондент Ольга Власовец. Фитопродукция – своеобразный бренд Беларуси с экологической направленностью. Выращиванием лекарственных растений несколько лет занимаются в «Аптекарском саду» на территории Национального парка «Нарочанский». Уголок в окружении леса и трех озер идеально подошел для культивирования редких растений.

Ольга Власовец, корреспондент:

Еще с древних времен знахари и целители использовали травы в качестве лечения и для оберегов. Все это можно увидеть или попробовать в «Аптекарском саду». Вот, например, лапчатка белая – признана официальной медициной и используется для лечения щитовидной железы.