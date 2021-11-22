«У них ни один глаз не дёрнулся, видя, как умирают дети». Виталий Милонов высказался о ситуации с беженцами

Виталий Милонов, депутат Госдумы России:

Я вспоминаю поляков, с которыми мы встречались, дружили, мы вместе общались, рассказывали истории о войне, как защищались от фашистов поляки и как они вместе с советскими солдатами громили этих негодяев. А сегодня я смотрю, что выгодно снова стало стать фашистами. Видимо, там кредиты какие-то, финансовая помощь заставили этих нормальных людей надеть на себя, по сути дела, фашистскую форму и избивать униженных людей. За такой же колючей проволокой, может быть, менее современной, содержали в концентрационных лагерях. Их так же травили, ну, может быть, сразу убивали, а здесь они не сразу убивают. Здесь они предпочли смотреть через камеры, через телеобъективы за смертью людей от холода и истощения в лесу.

Еще раз хочу сказать: Беларусь, Россия – у нас нет области Курдистан, у нас нет области Сирия. Это люди, которые спасаются от войны, которую развязали союзники поляков. По большому счету это не проблема Беларуси. Какая? Мы не имеем к этому отношения – ни Россия, ни Беларусь. Их мигранты пришли к ним в Европу, но мы поняли, что мы ответственны за человеческие жизни. А у них ни одна морщинка, ни один глаз не дернулся, видя, как умирают дети.

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