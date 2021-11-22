«Эта ситуация уйдёт рано или поздно, но осадочек останется». Щёкин о том, как кризис с беженцами скажется на Беларуси

Новости Беларуси. Польша, отодвинув в сторону все правила международных конвенций, использовала водометы, светошумовые гранаты и химические средства против беженцев. Какие последствия могут ждать страну? В студии ток-шоу «По существу» своим мнением о ситуации с беженцами делятся политологи, военные эксперты, следователи и журналисты.

Алена Сырова, СТВ:

Как бы ни было тепло, сытно и уютно в Беларуси, все равно те люди, которые сейчас находятся в логистическом центре, хотят уехать в Германию. Но Европа, как мы понимаем, не настроена их принимать.

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:

Здесь надо думать уже о будущем. Я уверен, что рано или поздно те мигранты, которые сейчас на территории Беларуси, либо вернутся в силу определенных обстоятельств очень жестких, либо…

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Говорили, что якобы Лукашенко не дает им вернуться. А на прошлой неделе самолет улетел. Улетел, пожалуйста, покупайте билеты, улетайте.