«Эта ситуация уйдёт рано или поздно, но осадочек останется». Щёкин о том, как кризис с беженцами скажется на Беларуси

Новости Беларуси. Польша, отодвинув в сторону все правила международных конвенций, использовала водометы, светошумовые гранаты и химические средства против беженцев. Какие последствия могут ждать страну? В студии ток-шоу «По существу» своим мнением о ситуации с беженцами делятся политологи, военные эксперты, следователи и журналисты.
Алена Сырова, СТВ:
Как бы ни было тепло, сытно и уютно в Беларуси, все равно те люди, которые сейчас находятся в логистическом центре, хотят уехать в Германию. Но Европа, как мы понимаем, не настроена их принимать.
Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:
Здесь надо думать уже о будущем. Я уверен, что рано или поздно те мигранты, которые сейчас на территории Беларуси, либо вернутся в силу определенных обстоятельств очень жестких, либо…
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Говорили, что якобы Лукашенко не дает им вернуться. А на прошлой неделе самолет улетел. Улетел, пожалуйста, покупайте билеты, улетайте.
Николай Щекин:
Но после звонка Меркель стало еще хуже, как это ни странно. Но здесь и сейчас надо думать, что нам навязывают, какие сценарии. Первый сценарий – законсервировать ситуацию. Это опасно для нас, нельзя этого делать. Второй – пойти по тому принципу, которому сейчас следует вся Европа. Сделать миграционный хаб из Беларуси.
Кирилл Казаков:
Но они к семьям идут. Это очень сильное притяжение.
Николай Щекин:
Ни в коем случае нельзя делать миграционный хаб из Беларуси, потому что мы тогда примем их гестаповские правила игры и разделим ответственность за то, что произошло до этого на Востоке.
Кирилл Казаков:
Но в соглашении по реадмиссии должны были появиться лагеря для беженцев, правильно? Но они так и не появились.
Николай Щекин:
Эта ситуация уйдет рано или поздно, но осадочек останется. Нам придется потом справляться с огромной проблемой. Не только 23 тысячи, эта армия. Дело не в этом, а в геополитическом противостоянии, которое уже останется, никуда не денется. И придется теперь нам проецировать вдолгую какие-то ситуации, по-другому не выйдет.
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