В Могилевской области за 5 лет планируют построить 80 МТК – как не допустить падежа скота?

Правительство Беларуси утвердило перечень из 221 инвестиционного проекта в рамках программы «АПК будущего» на 2026–2030 годы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подавляющее большинство из них – строительство и модернизация профилакториев для телят. Государство субсидирует часть процентов по кредитам за счет республиканского и местных бюджетов. Расчет понятен: сохранить молодняк сегодня – значит обеспечить надои, мясо, экспорт и устойчивость отрасли завтра.

Однако стратегические планы сталкиваются с реальностью на местах. На просчеты в сельском хозяйстве, в частности на ситуацию с падежом скота, внимание профильных и ответственных специалистов постоянно обращает Президент. Вот и накануне, принимая отчет Правительства за 2025 год, Александр Лукашенко вновь подверг критике аграрный сектор.

Проблемы в отрасли носят системный характер: сохраняется хроническая задолженность сельхоз предприятий, а показатели в животноводстве вызывают серьезную обеспокоенность. Только за январь потери крупного рогатого скота превысили 19 тысяч голов.

Лукашенко обозначил проблемные вопросы в сфере сельского хозяйства

Тревожная динамика во всех регионах. Там, где не хватает контроля, кадров и элементарных условий содержания, теряется не только поголовье – под угрозой оказывается экономический результат. В Могилевской области чтобы переломить ситуацию, в хозяйства направлены мобильные группы специалистов.