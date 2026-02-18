В Могилевской области за 5 лет планируют построить 80 МТК – как не допустить падежа скота?
Правительство Беларуси утвердило перечень из 221 инвестиционного проекта в рамках программы «АПК будущего» на 2026–2030 годы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подавляющее большинство из них – строительство и модернизация профилакториев для телят. Государство субсидирует часть процентов по кредитам за счет республиканского и местных бюджетов. Расчет понятен: сохранить молодняк сегодня – значит обеспечить надои, мясо, экспорт и устойчивость отрасли завтра.
Однако стратегические планы сталкиваются с реальностью на местах. На просчеты в сельском хозяйстве, в частности на ситуацию с падежом скота, внимание профильных и ответственных специалистов постоянно обращает Президент. Вот и накануне, принимая отчет Правительства за 2025 год, Александр Лукашенко вновь подверг критике аграрный сектор.
Проблемы в отрасли носят системный характер: сохраняется хроническая задолженность сельхоз предприятий, а показатели в животноводстве вызывают серьезную обеспокоенность. Только за январь потери крупного рогатого скота превысили 19 тысяч голов.
Лукашенко обозначил проблемные вопросы в сфере сельского хозяйства
Тревожная динамика во всех регионах. Там, где не хватает контроля, кадров и элементарных условий содержания, теряется не только поголовье – под угрозой оказывается экономический результат. В Могилевской области чтобы переломить ситуацию, в хозяйства направлены мобильные группы специалистов.
О том, какие выводы уже сделаны и что конкретно меняется на местах – репортаж Юлии Мычки.
Тепло, сухо и сытно. Этим телятам точно повезло больше, чем их предшественникам год назад. Тогда, в январе 2025 года, падеж на этом комплексе составил минус 26 голов. Главная причина – условия содержания: молодняк круглый год держали на открытых площадках. Плюс хронические проблемы с дисциплиной, несоблюдение технологий и элементарного порядка. Ситуация изменилась, когда в конце года убыточное хозяйство присоединили к крепкому соседу. Новые хозяева поняли: тянуть нельзя. Телятам нужен надежный дом. Под профилакторий перепрофилировали пустующее здание. Реконструкция обошлась всего в 20 тысяч рублей.
По итогам 2025 года Могилевская область в сельском хозяйстве сделала уверенный шаг вперед. Темпы роста – 107 %. Урожай порадовал, корма заготовили с запасом. Но это лишь половина дела. Главное – превратить их в молоко и мясо. И из-за падежа часть этого потенциала просто обнулилась. И это при том, что в прошлом году регион сумел снизить потери в животноводстве на 20 %, а январь дал ощутимый откат. Чтобы понять причины, в хозяйствах работают мобильные группы из ветврачей и зоотехников. Они объехали уже все районы области.
Ольга Николайченкова, первый заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома:
Проводится анализ деятельности, оказывается практическая помощь. Контролировали, анализировали, как условия содержания теляток происходит, чтобы у всех было достаточно подстилки, все были напоены, накормлены в соответствии с режимом, чтобы были увеличены нормы кормления, не было нигде сквозняков. То есть мелочей здесь нет и главное – своевременно, правильно, технологически все выполнять.
В планах у Могилевской области – построить за 5 лет 80 молочно-товарных комплексов и увеличить производство молока на 40 %. Но чтобы амбициозные планы сбылись, постараться нужно сейчас – сохранить каждое животное. Ведь даже самый современный комплекс без поголовья – это просто стены.
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