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Новый телеканал «ВоенТВ» появится в Беларуси. Чем обещают удивлять зрителей?

18 февраля 2026 17:09
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Уже скоро на телевизионных экранах… В белорусском медиапространстве появится новый военно-патриотический канал. Торжественная церемония запуска обратного отсчета до начала его вещания прошла 18 февраля с участием министра информации и главы оборонного ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект создали на базе телекомпании «ВоенТВ», которая более трех десятилетий освещает жизнь белорусской армии. Теперь у военных журналистов – собственная эфирная площадка. 

Чем будет наполнена сетка нового телересурса и на какую аудиторию он рассчитан?

Новый телеканал «ВоенТВ» появится в Беларуси. Чем обещают удивлять зрителей?-2

Запущен обратный отсчет до начала вещания военно-патриотического телеканала. Символично, что старт трансляции самого мужского белорусского телевизионного ресурса запланирован в День защитника Отечества – в 10 утра на 12-й кнопке. Ежедневная вещательная сетка рассчитана на 18 часов – с 06:00 до полуночи.

Новый телеканал «ВоенТВ» появится в Беларуси. Чем обещают удивлять зрителей?-4

Канал новый, а вот команду формируют опытные телевизионщики в погонах. Проекты «ВоенТВ» больше 30 лет в эфире. До этого размещались на сторонних телеплощадках и в интернете, а теперь весь милитари-контент будет сосредоточен на одной кнопке. 

Новый телеканал «ВоенТВ» появится в Беларуси. Чем обещают удивлять зрителей?-6

Валерий Конопацкий, генеральный директор телекомпании «ВоенТВ»:
Телеканал строится на базе телекомпании «ВоенТВ». Это основной фундамент телеканала. Соответственно, вся техническая база у нас существует. У нас есть специалисты, которые знают, как работать. И также учитывается опыт работы в сети Интернет.

Новый телеканал «ВоенТВ» появится в Беларуси. Чем обещают удивлять зрителей?-8

У телекомпании уже есть необходимый технический потенциал для запуска вещания в полном формате. При этом в планах – закупка современной аппаратуры и подготовка новых съемочных павильонов. 

Новый телеканал «ВоенТВ» появится в Беларуси. Чем обещают удивлять зрителей?-10

Глеб Прокофьев, корреспондент:
Это основная студия телекомпании. Здесь военные журналисты записывают подводки к своим студийным проектам. А вскоре эта съемочная площадка примет эфиры новой еженедельной итоговой программы «В объективе недели».

Новый телеканал «ВоенТВ» появится в Беларуси. Чем обещают удивлять зрителей?-12

Ежедневная информационная программа «В объективе дня» и аналитическая рубрика «Оперативное время» – в пуле новых проектов. Еще одна премьера – это военно-патриотическая программа, в которой милитари-корреспонденты дадут слово участникам клубов, профильных и кадетских классов. Останутся в эфире и флагманские проекты телекомпании.

В Минске запустили обратный отсчёт до начала вещания нового телеканала «ВоенТВ».

Новый телеканал «ВоенТВ» появится в Беларуси. Чем обещают удивлять зрителей?-14

Сергей Чураков, заместитель генерального директора – главный редактор телекомпании «ВоенТВ»:
У нас не только военный канал, хотя он и называется «ВоенТВ», он патриотический. Уже мы начали, в процессе подготовки. Общаемся с юными зрителями, говорим с ними о главном. Рубрика, которая была в программе «Арсенал», тоже будет присутствовать. И там как раз таки а-ля блогерские темы, где молодежь ходит по улицам, общается с такими же молодыми людьми, задает умные вопросы, получая на них интересные ответы.

Подробнее в видео.

# Телевидение в Беларуси # Вооруженные силы Республики Беларусь

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