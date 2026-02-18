Новый телеканал «ВоенТВ» появится в Беларуси. Чем обещают удивлять зрителей?

Уже скоро на телевизионных экранах… В белорусском медиапространстве появится новый военно-патриотический канал. Торжественная церемония запуска обратного отсчета до начала его вещания прошла 18 февраля с участием министра информации и главы оборонного ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проект создали на базе телекомпании «ВоенТВ», которая более трех десятилетий освещает жизнь белорусской армии. Теперь у военных журналистов – собственная эфирная площадка. Чем будет наполнена сетка нового телересурса и на какую аудиторию он рассчитан?

Запущен обратный отсчет до начала вещания военно-патриотического телеканала. Символично, что старт трансляции самого мужского белорусского телевизионного ресурса запланирован в День защитника Отечества – в 10 утра на 12-й кнопке. Ежедневная вещательная сетка рассчитана на 18 часов – с 06:00 до полуночи.

Канал новый, а вот команду формируют опытные телевизионщики в погонах. Проекты «ВоенТВ» больше 30 лет в эфире. До этого размещались на сторонних телеплощадках и в интернете, а теперь весь милитари-контент будет сосредоточен на одной кнопке.

Валерий Конопацкий, генеральный директор телекомпании «ВоенТВ»:

Телеканал строится на базе телекомпании «ВоенТВ». Это основной фундамент телеканала. Соответственно, вся техническая база у нас существует. У нас есть специалисты, которые знают, как работать. И также учитывается опыт работы в сети Интернет.

У телекомпании уже есть необходимый технический потенциал для запуска вещания в полном формате. При этом в планах – закупка современной аппаратуры и подготовка новых съемочных павильонов.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Это основная студия телекомпании. Здесь военные журналисты записывают подводки к своим студийным проектам. А вскоре эта съемочная площадка примет эфиры новой еженедельной итоговой программы «В объективе недели».

Ежедневная информационная программа «В объективе дня» и аналитическая рубрика «Оперативное время» – в пуле новых проектов. Еще одна премьера – это военно-патриотическая программа, в которой милитари-корреспонденты дадут слово участникам клубов, профильных и кадетских классов. Останутся в эфире и флагманские проекты телекомпании. В Минске запустили обратный отсчёт до начала вещания нового телеканала «ВоенТВ».