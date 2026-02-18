Новый телеканал «ВоенТВ» появится в Беларуси. Чем обещают удивлять зрителей?
Уже скоро на телевизионных экранах… В белорусском медиапространстве появится новый военно-патриотический канал. Торжественная церемония запуска обратного отсчета до начала его вещания прошла 18 февраля с участием министра информации и главы оборонного ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Проект создали на базе телекомпании «ВоенТВ», которая более трех десятилетий освещает жизнь белорусской армии. Теперь у военных журналистов – собственная эфирная площадка.
Чем будет наполнена сетка нового телересурса и на какую аудиторию он рассчитан?
Запущен обратный отсчет до начала вещания военно-патриотического телеканала. Символично, что старт трансляции самого мужского белорусского телевизионного ресурса запланирован в День защитника Отечества – в 10 утра на 12-й кнопке. Ежедневная вещательная сетка рассчитана на 18 часов – с 06:00 до полуночи.
Канал новый, а вот команду формируют опытные телевизионщики в погонах. Проекты «ВоенТВ» больше 30 лет в эфире. До этого размещались на сторонних телеплощадках и в интернете, а теперь весь милитари-контент будет сосредоточен на одной кнопке.
Валерий Конопацкий, генеральный директор телекомпании «ВоенТВ»:
Телеканал строится на базе телекомпании «ВоенТВ». Это основной фундамент телеканала. Соответственно, вся техническая база у нас существует. У нас есть специалисты, которые знают, как работать. И также учитывается опыт работы в сети Интернет.
У телекомпании уже есть необходимый технический потенциал для запуска вещания в полном формате. При этом в планах – закупка современной аппаратуры и подготовка новых съемочных павильонов.
Глеб Прокофьев, корреспондент:
Это основная студия телекомпании. Здесь военные журналисты записывают подводки к своим студийным проектам. А вскоре эта съемочная площадка примет эфиры новой еженедельной итоговой программы «В объективе недели».
Ежедневная информационная программа «В объективе дня» и аналитическая рубрика «Оперативное время» – в пуле новых проектов. Еще одна премьера – это военно-патриотическая программа, в которой милитари-корреспонденты дадут слово участникам клубов, профильных и кадетских классов. Останутся в эфире и флагманские проекты телекомпании.
В Минске запустили обратный отсчёт до начала вещания нового телеканала «ВоенТВ».
Сергей Чураков, заместитель генерального директора – главный редактор телекомпании «ВоенТВ»:
У нас не только военный канал, хотя он и называется «ВоенТВ», он патриотический. Уже мы начали, в процессе подготовки. Общаемся с юными зрителями, говорим с ними о главном. Рубрика, которая была в программе «Арсенал», тоже будет присутствовать. И там как раз таки а-ля блогерские темы, где молодежь ходит по улицам, общается с такими же молодыми людьми, задает умные вопросы, получая на них интересные ответы.
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