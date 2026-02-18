Акцент на молодёжь! В Витебске прошло заседание итоговой коллегии идеологического актива региона

Такой формат позволит консолидировать ресурсы, расширить присутствие в медиасреде и выстроить более эффективное взаимодействие с аудиторией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решение озвучено по итогам коллегии идеологического актива региона с участием первого заместителя главы Администрации Президента Владимира Перцова.

В Витебской области оптимизируют работу в информационном пространстве. В Поставах планируют создать медиахолдинг – объединить редакцию районной газеты и местное телевидение.

На заседании подвели итоги работы за 2025 год и обозначили приоритеты на 2026 год. Сегодня от идеологической вертикали требуется широкий спектр компетенций – не только информационное сопровождение, но и постоянное присутствие в трудовых коллективах, на предприятиях всех форм собственности, в цифровом пространстве.

Особый акцент – на работе с молодежью. В условиях внешнего давления важно формировать у молодых людей понимание ценности мира и ответственности за будущее страны. Для этого в регионе планируют запуск новых патриотических проектов.