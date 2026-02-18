Акцент на молодёжь! В Витебске прошло заседание итоговой коллегии идеологического актива региона
В Витебской области оптимизируют работу в информационном пространстве. В Поставах планируют создать медиахолдинг – объединить редакцию районной газеты и местное телевидение.
Такой формат позволит консолидировать ресурсы, расширить присутствие в медиасреде и выстроить более эффективное взаимодействие с аудиторией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решение озвучено по итогам коллегии идеологического актива региона с участием первого заместителя главы Администрации Президента Владимира Перцова.
На заседании подвели итоги работы за 2025 год и обозначили приоритеты на 2026 год. Сегодня от идеологической вертикали требуется широкий спектр компетенций – не только информационное сопровождение, но и постоянное присутствие в трудовых коллективах, на предприятиях всех форм собственности, в цифровом пространстве.
Особый акцент – на работе с молодежью. В условиях внешнего давления важно формировать у молодых людей понимание ценности мира и ответственности за будущее страны. Для этого в регионе планируют запуск новых патриотических проектов.
Марина Новицкая, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Витебского облисполкома:
Эти проекты появятся как и в средствах массовой информации, это и телевизионные версии, и версии в печатных изданиях, в социальных сетях. И, конечно, это патриотического направления будут проекты для того, чтобы мы могли просвещать и показывать и поднимать на пьедестал женщину-труженицу, женщину-мать, образ женщины, которая внесла большой вклад в историю нашей республики. И говорить о том, что сегодня семейные ценности в приоритете у наших граждан.
Участники коллегии также ознакомились с тематическими площадками, где продемонстрировали опыт идеологической работы предприятий, общественных объединений и средств массовой информации региона.