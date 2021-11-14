В конце дачного сезона важно подрезать плодовые деревья и побелить ветви. Что ещё обязательно сделать до морозов?

Дачный сезон завершается, работы на участке все меньше, и важно успеть все закончить до снега и мороза, рассказали в программе «Плюс-минус». Про что точно нельзя забыть до весны, так это про технику. Необходимо подготовить к хранению бензиновые культиваторы, косилки и триммеры, также важно правильно законсервировать поливочные системы.

В саду можно провести санитарную обрезку плодовых деревьев, также продумать защиту молодых саженцев от грызунов – можно провести обвязку стволов лапником, мешковиной или другими подходящими материалами.