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В конце дачного сезона важно подрезать плодовые деревья и побелить ветви. Что ещё обязательно сделать до морозов?

14 ноября 2021 11:15
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Дачный сезон завершается, работы на участке все меньше, и важно успеть все закончить до снега и мороза, рассказали в программе «Плюс-минус». Про что точно нельзя забыть до весны, так это про технику. Необходимо подготовить к хранению бензиновые культиваторы, косилки и триммеры, также важно правильно законсервировать поливочные системы.

В саду можно провести санитарную обрезку плодовых деревьев, также продумать защиту молодых саженцев от грызунов – можно провести обвязку стволов лапником, мешковиной или другими подходящими материалами.

В конце дачного сезона важно подрезать плодовые деревья и побелить ветви. Что ещё обязательно сделать до морозов?-1

Не забываем также провести побелку штамбов и оснований скелетных ветвей садовых деревьев. Такой прием поможет защитить растения от болезней и вредителей, а также снизить риск негативного воздействия на кору ярких солнечных лучей в зимний период.

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# Растения и цветы # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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