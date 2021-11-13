Пришла с повышенным давлением – госпитализировали. Какие больницы в Витебской области вернулись к плановой помощи?

Новости Беларуси. В больницах Минска обеспечат кислородом каждую палату. Такую задачу поставил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В последние недели эпидситуация несколько улучшилась. Однако COVID только ослабил напор. Медикам стоит быть готовыми к разным ситуациям.

Вместе с тем количество поступающих в реанимационные отделения снижается. В стационарах появляются свободные места. По мере возможности больницы, ранее перепрофилированные под оказание помощи пациентам с COVID, возвращаются к обычному режиму.

Маргарита Бутавская уже неделю находится на лечении в Ушачской районной больнице. За помощью обратилась с повышенным давлением. Пришлось госпитализировать. Сейчас чувствует себя намного лучше, за что и благодарна врачам.

Маргарита Бутавская, жительница Ушач:

Я здесь УЗИ сделала лимфоузлов, я здесь прошла на холестерин – очень высокий. Все кровяные процедуры, все анализы взяли, все капельницы, которые необходимы. Лечение очень хорошее, очень хороший персонал больницы. Большое спасибо им за понимание, за уважение, за хорошее отношение к нам, к больным.

Терапевтическое отделение районной больницы в Ушачах вернулось к оказанию плановой помощи жителям с 8 ноября. Сегодня здесь лечат недуги более 10 жителей района. Ушачская больница готова принимать на лечение пациентов в терапию, хирургию, неврологию и гинекологию. В больницах Минска обеспечат кислородом каждую палату. Какие задачи поставил Дмитрий Пиневич? Читайте здесь.

Выходят из красных зон не только отделениями, но даже целыми корпусами и медучреждениями. В Витебске список «чистых» на этой неделе пополнила и 1-я городская больница. А это ни много ни мало плановая и экстренная хирургия, неврология, терапия и кардиология.