Телеканал «Аль-Арабия» обратился к журналистам БСЖ за объективной информацией о беженцах на границе

Арабский мир хочет знать правду о ситуации на белорусско-польской границе. Из первых уст и без польских переводчиков: один из крупнейших в арабском мире телеканалов «Аль-Арабия» обратился в Белорусский союз журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аудитория данного телеканала заинтересована получать объективную информацию о миграционном кризисе и «северном коридоре миграции». В арабоязычном мире рассчитывают на достоверность информации, поэтому и обратились за помощью к нашим журналистам как первоисточникам. Так арабские страны надеются рассказать своим гражданам правду о бедственном положении беженцев и зверствах польского и литовского режимов, которые уже привели к гибели более 10 человек.

Обращение арабского мира за правдой к Беларуси не без оснований. Где еще искать достоверную информацию, когда зарубежные СМИ пишут заведомо ложную информацию. В Армении в создании миграционного кризиса обвинили Турцию, якобы она является организатором конфликта. Хотя уже понятно, что выгоду из всей ситуации извлекают западные страны и конкретно Польша. Некоторые украинские источники сообщают, что поток нелегальной миграции – искусственно созданный режимом Лукашенко. Страны ЕС действия со стороны Беларуси – всяческую помощь мигрантам – назвали бесчеловечным и недопустимым поведением. А такая авторитетная организация, как пресс-служба НАТО, заявляет, что мы ставим под угрозу жизнь уязвимых людей. И что там, в НАТО, солидарны с Польшей, Литвой, Латвией и другими странами альянса.