Эта ночь у беженцев на границе точно не будет такой, как предыдущие. И вот почему

Новости Беларуси. В нашей стране никогда не лезли в чужие дела и никогда не оставались равнодушными к чужим бедам. Белорусская сторона делает все для обеспечения лагеря беженцев необходимым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как проведут эту ночь люди на границе благодаря усилиям Беларуси – в материале Сергея Шуманского.

Сергей Шуманский, корреспондент:

Эта ночь в лагере на белорусско-польской границе точно будет не такой, как за предыдущие шесть дней. Здесь впервые появится свет не с польской стороны, а с белорусской. И он впервые будет не слепить беженцев и не мешать им спать, а наоборот. Прожекторы будут подсвечивать палатки, в которых люди смогут поесть, погреться и получить всю необходимую медицинскую помощь.

Организовать человеческие условия для беженцев, упорядочить доставку, распределение гуманитарной помощи с утра 13 ноября распорядился Президент Беларуси. Накануне Александр Лукашенко также поручил обеспечить беженцев дровами, водой, продуктами питания и по желанию разместить женщин и детей в комфортных условиях. На данный момент этой возможностью уже захотели воспользоваться как минимум шесть семей. Остальные не хотят уходить с границы ни под каким предлогом. Они готовы идти до конца – туда, куда в свое время их позвали за лучшей жизнью.

Мы не голодаем, потому что Беларусь привозит сюда еду и воду, но сейчас очень холодно. Я беспокоюсь за своих детей, чтобы они не умерли от холода.

Мы с Кубы, хотим попасть в Испанию. Здесь мы остаемся уже две недели. Спасибо большое Беларуси за продукты, за ваше внимание. «Мы сейчас как бездомные, у нас нет крыши над головой». Откровения беженцев с границы.

Леонид Адамонец, заместитель председателя Гродненского областного объединения профсоюзов:

Тысячи людей, поверив заявлениям западных политиков, находятся под открытым небом без еды, пищи, в тяжелой ситуации. Поэтому профсоюзы солидарно оказывают гуманитарную помощь.

И сегодня же в лагере установили три большие палатки с обогревом, чтобы организованно прокормить и согреть в первую очередь самых маленьких беженцев и их матерей. Здесь же установили дизельный электрогенератор и развели десятки розеток, чтобы беженцы смогли зарядить свои телефоны. Доступ к палаткам контролируют белорусские пограничники, они же отвечают за порядок в лагере.

Сергей Шуманский:

Прямо сейчас волонтеры привезли в палатки, которые накануне установили сотрудники МЧС, питание для детей. Здесь хлеб, молоко, печенье, фрукты, в основном яблоки. Палатки с обогревом, и буквально через несколько минут сюда начнут запускать самых маленьких беженцев.

Печенье, сок, фрукты, молоко. Когда эти дети в последний раз вот так ели, неизвестно, зато точно понятно, что теперь они здесь в тепле и в полной безопасности.

Буквально час назад в лагерь на границе приехали специалисты по протезированию. Они осмотрели мальчика-инвалида, у которого появились проблемы с протезами ног. Напомним, ребенок лишился обеих конечностей у себя на родине. Местные врачи не успели вовремя предотвратить беду, и ноги пришлось ампутировать. Белорусские специалисты заберут мальчика и его мать из лагеря, чтобы оказать всю необходимую помощь.

Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Правим протез, специалисты наши белорусские, и потом вернем ребенка в лагерь вместе с родителями. Вместе с мамой или папой поедет еще маленький ребенок их второй.