«Правильно белить деревья именно с осени». Что нужно знать о подготовке сада к зиме?

Первая неделя ноября грозит похолоданием. Так что пришла пора садоводам заняться укрытием теплолюбивых растений, рассказали в программе «Плюс-минус». Важно подготовить к зиме и плодовый сад. Одна из важнейших агрономических процедур – осенняя побелка деревьев.
О том, что важно учесть, расскажет наш эксперт.
Юлия Кондратенок, ведущий научный сотрудник Института плодоводства, кандидат сельскохозяйственных наук:
Традиционно почему-то раньше считалось, что белить деревья нужно весной, желательно к майским праздникам или Пасхе. На самом деле такая побелка деревьям пользы приносит очень мало. Правильно белить деревья именно с осени. Дело в том, что основные проблемы с корой у деревьев начинаются в феврале-марте. От яркого солнца могут произойти солнечные ожоги.
Выберите солнечный день. Желательно, чтобы погода продержалась без дождя еще два-три дня, и покрасьте, побелите свои растения хорошей садовой краской. Белить необходимо до основания первых скелетных ветвей, обязательно прокрашивая развилки. Некоторые садоводы добавляют в побелку немного пигмента – колера, благодаря чему сад выглядит очень ярким и веселым даже в самые суровые и темные зимние дни.