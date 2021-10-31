«Правильно белить деревья именно с осени». Что нужно знать о подготовке сада к зиме?

Первая неделя ноября грозит похолоданием. Так что пришла пора садоводам заняться укрытием теплолюбивых растений, рассказали в программе «Плюс-минус». Важно подготовить к зиме и плодовый сад. Одна из важнейших агрономических процедур – осенняя побелка деревьев. О том, что важно учесть, расскажет наш эксперт.

Юлия Кондратенок, ведущий научный сотрудник Института плодоводства, кандидат сельскохозяйственных наук:

Традиционно почему-то раньше считалось, что белить деревья нужно весной, желательно к майским праздникам или Пасхе. На самом деле такая побелка деревьям пользы приносит очень мало. Правильно белить деревья именно с осени. Дело в том, что основные проблемы с корой у деревьев начинаются в феврале-марте. От яркого солнца могут произойти солнечные ожоги.