Прямой эфир

«В конце 1990-х там был лучший ночной клуб». О каком белорусском городе идёт речь?

25 апреля 2022 18:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Как развивается туристическая индустрия в Беларуси? Как наши санатории конкурируют с мировыми предложениями? Эксперты и представители турбизнеса обсудили перспективы отдыха белорусов в ток-шоу «По существу».  

«В конце 1990-х там был лучший ночной клуб». О каком белорусском городе идёт речь?-1

Дмитрий Морозов, кандидат исторических наук, доцент кафедры международного туризма ФМО БГУ:  
У нас есть абсолютно нераскрытый потенциал ряда районных центров, например, Горки. Завтра Национальное агентство туда везет семинар образовательный на два дня, как раз Витебская и Могилевская области. Кто-нибудь был в Горках?  

Кирилл Казаков, СТВ:  
Конечно, был в Горках, неоднократно.  

Дмитрий Морозов:  
Я просто был удивлен количеству номеров машин с семерками, очень хороших, дорогих в гостинице в Горках.  

Кирилл Казаков:  
В конце 1990-х там был лучший ночной клуб Могилевской области.  

Дмитрий Морозов:  
Сейчас очень достойный музей. В принципе, единственный такого плана комплекс учебного заведения XIX века с шикарными парками, мемориалами. И восстание 1863-1864 годов, и Великая Отечественная война. И это все в комплексе. Абсолютно нетривиальный ландшафт.  

Кирилл Казаков:  
Это, по сути, город студентов.  

Дмитрий Морозов:  
И это никак пока у нас в маршрутах туристических не используется.  

«В конце 1990-х там был лучший ночной клуб». О каком белорусском городе идёт речь?-4

Наталья Мельниченко, владелица агроусадьбы, член правления кооператива «Велесов путь»:  
Нужно отдать должное Национальному агентству по туризму, потому что они открывают эти новые места, правда.  

Дмитрий Морозов:  
На удивление, там все есть, просто надо этим воспользоваться.  

Читайте также:  

«Это же доход, это новые рабочие места». Помогают ли местные власти развивать туризм в Беларуси?  

«Катамараны, яхты различного класса и различного вида». Мэр Браслава рассказал, чем заняться в городе  

Отдохнуть в Беларуси раза в два будет дешевле, чем если вы полетите в Турцию или Египет – директор центра туризма  

# Туризм # общество # Дмитрий Морозов # Кирилл Казаков # Наталья Мельниченко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Это же доход, это новые рабочие места». Помогают ли местные власти развивать туризм в Беларуси?
25 апреля 2022 18:46

«Это же доход, это новые рабочие места». Помогают ли местные власти развивать туризм в Беларуси?

«Турецкие авиалинии» продлили отмену рейсов в Минск до конца мая
25 апреля 2022 18:38

«Турецкие авиалинии» продлили отмену рейсов в Минск до конца мая

«Катамараны, яхты различного класса и различного вида». Мэр Браслава рассказал, чем заняться в городе
25 апреля 2022 18:25

«Катамараны, яхты различного класса и различного вида». Мэр Браслава рассказал, чем заняться в городе