«В конце 1990-х там был лучший ночной клуб». О каком белорусском городе идёт речь?

Новости Беларуси. Как развивается туристическая индустрия в Беларуси? Как наши санатории конкурируют с мировыми предложениями? Эксперты и представители турбизнеса обсудили перспективы отдыха белорусов в ток-шоу « По существу ».

Дмитрий Морозов, кандидат исторических наук, доцент кафедры международного туризма ФМО БГУ:

У нас есть абсолютно нераскрытый потенциал ряда районных центров, например, Горки. Завтра Национальное агентство туда везет семинар образовательный на два дня, как раз Витебская и Могилевская области. Кто-нибудь был в Горках?

Кирилл Казаков, СТВ:

Конечно, был в Горках, неоднократно.

Дмитрий Морозов:

Я просто был удивлен количеству номеров машин с семерками, очень хороших, дорогих в гостинице в Горках.

Кирилл Казаков:

В конце 1990-х там был лучший ночной клуб Могилевской области.

Дмитрий Морозов:

Сейчас очень достойный музей. В принципе, единственный такого плана комплекс учебного заведения XIX века с шикарными парками, мемориалами. И восстание 1863-1864 годов, и Великая Отечественная война. И это все в комплексе. Абсолютно нетривиальный ландшафт.

Кирилл Казаков:

Это, по сути, город студентов.

Дмитрий Морозов:

И это никак пока у нас в маршрутах туристических не используется.