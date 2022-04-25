«В конце 1990-х там был лучший ночной клуб». О каком белорусском городе идёт речь?

Новости Беларуси. Как развивается туристическая индустрия в Беларуси? Как наши санатории конкурируют с мировыми предложениями? Эксперты и представители турбизнеса обсудили перспективы отдыха белорусов в ток-шоу «По существу».
Новости Беларуси. Как развивается туристическая индустрия в Беларуси? Как наши санатории конкурируют с мировыми предложениями? Эксперты и представители турбизнеса обсудили перспективы отдыха белорусов в ток-шоу «По существу».
Дмитрий Морозов, кандидат исторических наук, доцент кафедры международного туризма ФМО БГУ:
У нас есть абсолютно нераскрытый потенциал ряда районных центров, например, Горки. Завтра Национальное агентство туда везет семинар образовательный на два дня, как раз Витебская и Могилевская области. Кто-нибудь был в Горках?
Кирилл Казаков, СТВ:
Конечно, был в Горках, неоднократно.
Дмитрий Морозов:
Я просто был удивлен количеству номеров машин с семерками, очень хороших, дорогих в гостинице в Горках.
Кирилл Казаков:
В конце 1990-х там был лучший ночной клуб Могилевской области.
Дмитрий Морозов:
Сейчас очень достойный музей. В принципе, единственный такого плана комплекс учебного заведения XIX века с шикарными парками, мемориалами. И восстание 1863-1864 годов, и Великая Отечественная война. И это все в комплексе. Абсолютно нетривиальный ландшафт.
Кирилл Казаков:
Это, по сути, город студентов.
Дмитрий Морозов:
И это никак пока у нас в маршрутах туристических не используется.
Наталья Мельниченко, владелица агроусадьбы, член правления кооператива «Велесов путь»:
Нужно отдать должное Национальному агентству по туризму, потому что они открывают эти новые места, правда.
Дмитрий Морозов:
На удивление, там все есть, просто надо этим воспользоваться.
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