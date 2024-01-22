В каждом районе созданы трассы. Где покататься на лыжах в Минске?

Екатерина Забенько, СТВ: Запуск снежных пушек, который в 2024 году произошел намного раньше обычного, это всегда событие. Трасса в Веснянке у нас всегда передовик по многим показателям, тем не менее огромное количество действительно отличных других лыжероллерных трасс в нашем городе. Что посоветуете, куда идти лыжнику?

Зима в большом городе. Если вы не знаете, как сделать ее максимально полезной, активной, веселой, мы расскажем, где покататься на коньках и лыжах, получить лучшие процедуры в санаториях и воспользоваться самыми актуальными предложениями по туризму и отдыху. Обо всем этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Максим Воропай, начальник главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:

В 2024 году в связи с погодными условиями мы снегогенераторы включили раньше обычного срока и начали заснеживать лыжные трассы по районам города. Чижовка, Курасовщина, Веснянка, в Первомайском районе – в каждом районе у нас созданы лыжные трассы с естественным и искусственным снегом. Конечно, погода вносит свои коррективы, но мы стараемся делать все по-максимуму, чтобы действительно все лыжные трассы, особенно для профессионального передвижения на лыжах, соответствовали своим стандартам и качеству. Мы успели в два этапа подготовить искусственный снег, который действительно лежит очень долго и позволяет нам передвигаться на лыжах при плюсовых погодных условиях.

Екатерина Забенько:

Появляются ли новые лыжероллерные трассы или участки, есть ли в этом сегодня необходимость?

Максим Воропай:

У нас в каждом районе есть свои лыжные трассы, начиная от 800 метров до 5 километров – это позволяет любителям лыж покататься на тех или иных трассах. Они сегодня подразделяются, как просто прогулочные – с естественным снегом и более профессиональные для передвижения уже на лыжах непосредственно коньковым стилем.