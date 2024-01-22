Ещё одна сестра Хатыни. 80 лет назад фашисты сожгли деревню Зиняки Щучинского района

Страшные события, которые невозможно забыть. Ровно 80 лет назад фашисты сожгли деревню Зиняки в Щучинском районе. В то январское утро погибли 484 человека. Их память 22 января почтили на митинге-реквиеме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В качестве мести за связь с партизанами гитлеровцы согнали мирных жителей в два сарая. Детей расстреливали на глазах у родителей. Строения облили бензином и подожгли, по тем, кто пытался выбраться из пылающего ада, стреляли из автоматов. К полудню вся деревня превратилась в пепелище. Уцелеть удалось лишь нескольким жителям. Они после войны возрождали свои дома. На месте трагедии создан мемориал. Ежегодно 22 января возле него собираются сотни людей, в память о безвинно убитых.

Лилия Чеботаревич, дочь выжившего жителя деревни Зиняки М. Журуна:

Мне тата расказваў гэту гісторыю. У яго спалілі ўсю сям’ю. А ён застаўся жывы толькі таму, што на той дзень не начаваў у хаце, а быў на рабоце ў Астрыно. Увесь час тата казаў, колькі мы ні збіраліся, у яго вечна была адна просьба: дзеці, не дапілі, не даелі, не даспалі, абы не было вайны.

Милана Тишко, представитель Молодежного парламента при Щучинском районном Совете депутатов:

Не надо переписывать историю, нужно ее сохранять, ведь благодаря людям, которые выстояли, одержали Победу, мы сохранили суверенное, независимое государство.