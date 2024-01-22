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Ещё одна сестра Хатыни. 80 лет назад фашисты сожгли деревню Зиняки Щучинского района

22 января 2024 13:47
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Страшные события, которые невозможно забыть. Ровно 80 лет назад фашисты сожгли деревню Зиняки в Щучинском районе. В то январское утро погибли 484 человека. Их память 22 января почтили на митинге-реквиеме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ещё одна сестра Хатыни. 80 лет назад фашисты сожгли деревню Зиняки Щучинского района-1

В качестве мести за связь с партизанами гитлеровцы согнали мирных жителей в два сарая. Детей расстреливали на глазах у родителей. Строения облили бензином и подожгли, по тем, кто пытался выбраться из пылающего ада, стреляли из автоматов. К полудню вся деревня превратилась в пепелище. Уцелеть удалось лишь нескольким жителям. Они после войны возрождали свои дома. На месте трагедии создан мемориал. Ежегодно 22 января возле него собираются сотни людей, в память о безвинно убитых.

Ещё одна сестра Хатыни. 80 лет назад фашисты сожгли деревню Зиняки Щучинского района-4

Лилия Чеботаревич, дочь выжившего жителя деревни Зиняки М. Журуна:
Мне тата расказваў гэту гісторыю. У яго спалілі ўсю сям’ю. А ён застаўся жывы толькі таму, што на той дзень не начаваў у хаце, а быў на рабоце ў Астрыно. Увесь час тата казаў, колькі мы ні збіраліся, у яго вечна была адна просьба: дзеці, не дапілі, не даелі, не даспалі, абы не было вайны.

Ещё одна сестра Хатыни. 80 лет назад фашисты сожгли деревню Зиняки Щучинского района-7

Милана Тишко, представитель Молодежного парламента при Щучинском районном Совете депутатов:
Не надо переписывать историю, нужно ее сохранять, ведь благодаря людям, которые выстояли, одержали Победу, мы сохранили суверенное, независимое государство.

Ещё одна сестра Хатыни. 80 лет назад фашисты сожгли деревню Зиняки Щучинского района-10

Зиняки, Ола, Хатынь и еще свыше 9 тысяч деревень бесчеловечно уничтожили фашисты. Это та боль белорусского народа, которая передается из поколения в поколение, чтобы не дать нацизму вновь поднять голову. Нынешний год – знаковый. 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков будут посвящены сотни патриотических мероприятий.

# Великая Отечественная война # общество

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