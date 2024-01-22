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Подготовлен проект документа о создании союзного медиахолдинга

22 января 2024 14:20
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На Высшем государственном совете Союзного государства предстоит серьезный и принципиальный разговор. Во Дворце Независимости обсудили предстоящую встречу на высшем уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Обсудим принципиальные вопросы». Президент Беларуси анонсировал встречу с Путиным

Подготовлен проект документа о создании союзного медиахолдинга-1

В него включен большой блок гуманитарных, культурных и социальных вопросов. Сконцентрируются и на вопросах научного сотрудничества, взаимодействии в области сохранения суверенитета традиционных ценностей.

Подготовлен проект документа о создании союзного медиахолдинга-4

Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства:
Мы по-особому видим документ, о котором я сейчас скажу, – Стратегия научно-технологического развития Союзного государства до 2035 года. Это ответ на вызовы времени, это учет развития искусственного интеллекта, тех вызовов нового технологического уклада, свидетелями которого мы являемся. Но это, безусловно, и задача людям со стороны науки, академической, прикладной, вернуть то, что нужно, чтобы они жили комфортно, чтобы социальный стандарт жизни людей был, безусловно, надежным. Есть программы Союзного государства, которые финансируются из бюджета, проекты и мероприятия. Так вот, в 2022-м и 2023-м мероприятий Союзного государства в культурно-гуманитарной, гражданско-патриотической, образовательной сферах было 36. А до этого, в году предшествующем, – 21. В этом году 37 мероприятий. Мы на треть увеличили финансирование таких мероприятий, никому ничего не навязывая.

Подготовлен проект документа о создании союзного медиахолдинга-7

Одним из стратегических решений в области защиты информационных интересов является создание союзного медиахолдинга. Уже подготовлен проект постановления. Это вопрос периодически обсуждают и на высшем уровне. Что касается конкретной даты проведения Высшего госсовета, она пока не озвучена. Отвечая на этот вопрос журналистов, Дмитрий Мезенцев использовал формулировку «в самое скорое время».

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Дмитрий Мезенцев

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