Подготовлен проект документа о создании союзного медиахолдинга

Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства:

Мы по-особому видим документ, о котором я сейчас скажу, – Стратегия научно-технологического развития Союзного государства до 2035 года. Это ответ на вызовы времени, это учет развития искусственного интеллекта, тех вызовов нового технологического уклада, свидетелями которого мы являемся. Но это, безусловно, и задача людям со стороны науки, академической, прикладной, вернуть то, что нужно, чтобы они жили комфортно, чтобы социальный стандарт жизни людей был, безусловно, надежным. Есть программы Союзного государства, которые финансируются из бюджета, проекты и мероприятия. Так вот, в 2022-м и 2023-м мероприятий Союзного государства в культурно-гуманитарной, гражданско-патриотической, образовательной сферах было 36. А до этого, в году предшествующем, – 21. В этом году 37 мероприятий. Мы на треть увеличили финансирование таких мероприятий, никому ничего не навязывая.