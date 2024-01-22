«Посещают много локаций». Насколько выгодно взаимное признание виз для турбизнеса Беларуси и России?

Зима в большом городе. Если вы не знаете, как сделать ее максимально полезной, активной, веселой, мы расскажем, где покататься на коньках и лыжах, получить лучшие процедуры в санаториях и воспользоваться самыми актуальными предложениями по туризму и отдыху. Обо всем этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:

С 2024 года на территории Беларуси и России начнет действовать соглашение о взаимном признании виз, все маршруты станут трансграничными. Как это отразится на вашей сфере?