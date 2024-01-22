«Посещают много локаций». Насколько выгодно взаимное признание виз для турбизнеса Беларуси и России?

Зима в большом городе. Если вы не знаете, как сделать ее максимально полезной, активной, веселой, мы расскажем, где покататься на коньках и лыжах, получить лучшие процедуры в санаториях и воспользоваться самыми актуальными предложениями по туризму и отдыху. Обо всем этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
С 2024 года на территории Беларуси и России начнет действовать соглашение о взаимном признании виз, все маршруты станут трансграничными. Как это отразится на вашей сфере?
Алексей Русакевич, директор информационно-туристического центра «Минск»:
На нашей сфере это отразится. Мы уже видим, открытие безвизового режима с Китайской Народной Республикой – в разы увеличился поток китайских туристов. Дальние страны не хотят одну локацию, они приезжают и посещают много локаций. Поэтому взаимное признание виз даст еще больший толчок по привлечению этих туристов потоком из таких стран, как Китай, других государств, которые находятся довольно-таки далеко от Беларуси.
В каждом районе созданы трассы. Где покататься на лыжах в Минске – подробнее здесь.