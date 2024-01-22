Родственники израильских заложников сорвали заседание парламента

В Иерусалиме возмущенные родственники заложников, которых удерживают боевики ХАМАС, ворвались в здание кнессета, сорвав его заседание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возмущение людей вызвало решение премьер-министра Биньямина Нетаньяху отказаться от сделки с палестинским движением об освобождении захваченных ими израильтян. Переговоры по мирному урегулированию ситуации в Газе и обмену заложников зашли в тупик из-за желания Израиля вести войну до победного конца.

Израильские власти категорически отвергли требование ХАМАС о постоянном прекращении огня и выводе подразделений ХАМАС с территории анклава. Стороны смогли договориться лишь о некоторых механизмах обмена заложников на палестинских заключенных. Однако окончательному соглашению мешает непримиримая позиция Израиля.

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля:

ХАМАС требует в обмен на освобождение наших заложников прекращения войны и вывода наших войск из сектора Газа. Если бы мы согласились на это – наши солдаты пали бы напрасно. Мы не сможем безопасно вернуть эвакуированных в свои дома, и следующее 7 октября станет лишь вопросом времени. Только полная победа обеспечит ликвидацию ХАМАС и возвращение всех наших заложников.