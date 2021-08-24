Психолог о подготовке к школе: «Важно, чтобы радость от похода в первый класс не была преувеличена»

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:

По мнению большинства учителей и психологов, первые месяцы у вчерашних выпускников детских садов – это большой стресс. Они начинают адаптироваться, очень сильно переживают. Как же с этим быть и на что стоит обращать внимание?

Наталья Лисовская, психолог Городского клинического детского психиатрического диспансера, консультант телефона доверия для детей и подростков:

Если мы говорим о том, чтобы уменьшить стресс для ребенка от того, что кардинальным образом меняется его жизнь, то нужно начинать с режима дня. Очень хорошо, если родители загодя начали немножко менять режим дня ребенка и подстраивать его под тот образ жизни, который будет, когда начнется школа. Это позволит ребенку не тратить лишнее время, чтобы перестроиться с более свободного времяпрепровождения летом и привыкнуть к тому, что его ждет что-то другое. Я бы обратила внимание сейчас на то, что 1 сентября всегда ассоциируется с каким-то большим праздником, покупаются красивые портфель, канцелярские принадлежности. Здесь важно, чтобы радость от похода в первый класс не была преувеличена, потому что, к сожалению, такие ситуации встречаются достаточно часто, когда ребенок ожидал праздника, у него красивый рюкзак, костюм. Он ждет праздника каждый день. Конечно, первый класс, первые пару месяцев – это еще адаптация, мягкое вхождение в школьную жизнь, но тем не менее это уже не праздник. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

А как это донести ребенку? Получается, это вина родителей, которые устроили праздник, а потом все не так радужно?