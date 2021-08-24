Психолог о подготовке к школе: «Важно, чтобы радость от похода в первый класс не была преувеличена»
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Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:
По мнению большинства учителей и психологов, первые месяцы у вчерашних выпускников детских садов – это большой стресс. Они начинают адаптироваться, очень сильно переживают. Как же с этим быть и на что стоит обращать внимание?
Наталья Лисовская, психолог Городского клинического детского психиатрического диспансера, консультант телефона доверия для детей и подростков:
Если мы говорим о том, чтобы уменьшить стресс для ребенка от того, что кардинальным образом меняется его жизнь, то нужно начинать с режима дня. Очень хорошо, если родители загодя начали немножко менять режим дня ребенка и подстраивать его под тот образ жизни, который будет, когда начнется школа. Это позволит ребенку не тратить лишнее время, чтобы перестроиться с более свободного времяпрепровождения летом и привыкнуть к тому, что его ждет что-то другое. Я бы обратила внимание сейчас на то, что 1 сентября всегда ассоциируется с каким-то большим праздником, покупаются красивые портфель, канцелярские принадлежности. Здесь важно, чтобы радость от похода в первый класс не была преувеличена, потому что, к сожалению, такие ситуации встречаются достаточно часто, когда ребенок ожидал праздника, у него красивый рюкзак, костюм. Он ждет праздника каждый день. Конечно, первый класс, первые пару месяцев – это еще адаптация, мягкое вхождение в школьную жизнь, но тем не менее это уже не праздник.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
А как это донести ребенку? Получается, это вина родителей, которые устроили праздник, а потом все не так радужно?
Наталья Лисовская:
Я считаю, что здесь как раз зависит от родителей. Я и сказала о том, что очень важно не преувеличить значение этого праздника. Да, ребенка нужно готовить, с ним нужно говорить, рассказывать о том, что тебя ждет, как будут проходить уроки. Ребенок уже замотивирован на то, чтобы учиться. Ребенок может выполнять определенные инструкции, соблюдать правила, которые предлагает школьная жизнь, может выполнять какие-то действия по образцу, ребенок умеет общаться, помириться, если он поссорился, и как-то выстроить отношения. И, конечно, все то, что касается интеллектуальной составляющей. К сожалению, последние лет 15, а может и больше, родительский акцент смещается в сторону того, чтобы научить ребенка интеллектуальным навыкам – читать, писать, что-то в таком ключе. Я считаю, что это не совсем правильно, и гораздо важнее родителям сконцентрировать свое внимание на том, что касается социальной составляющей – умение войти в коллектив, поддержать взаимодействие с одноклассниками, учителем, умение примиряться, если ты поссорился. Этот акцент зачастую приводит к тому, что дети приходят в школу хорошо подготовленные интеллектуально, но совершенно не умеющие соблюдать все то, что касается той же самой дисциплины.
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