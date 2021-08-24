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Этот детский тест на готовность к школе пройдут не все взрослые. А у вас получилось?

24 августа 2021 12:39
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Этот детский тест на готовность к школе пройдут не все взрослые. А у вас получилось?-1

Наталья Лисовская, психолог Городского клинического детского психиатрического диспансера, консультант телефона доверия для детей и подростков:
Если мы говорим о готовности к школе и определяем, в первую очередь, физиологическую готовность, то чаще всего используется так называемый Филиппинский тест, когда ребенка просят ведущей рукой через голову дотянуться до уха. Если ребенок выполняет это задание с легкостью, рука у него не спереди, не сзади, а ровно над ней, голова не наклоняется, то это плюс в сторону того, что физиологическая готовность к школе имеется.

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# Подготовка к школе # общество # Наталья Лисовская # Фотофакт

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