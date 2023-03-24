В канун 25 марта в МВД провели масштабные учения. Карпенков рассказал, к чему готовятся войска

Новости Беларуси. По нацистским преступникам огонь. В канун фашистского так называемого праздника в честь коллаборантов и предателей внутренние войска МВД провели масштабные учения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отрабатывались различные сценарии пресечения массовых беспорядков. Бойцы продемонстрировали блестящие навыки и новейшую технику – водометы, защитные «Рубежи», дроны для разведки, тактику задержаний.

Отрабатывалась ликвидация боевика, завладевшего техникой для тарана, разблокировка дорог и разгон преступной толпы. Солдаты и офицеры настроены решительно и беспощадно к любым попыткам нарушения правопорядка. За ходом учений наблюдали министр внутренних дел и командующий внутренними войсками.

Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками МВД Беларуси:

Хочется, получается, где-то по учениям по этим рассказать в параллели с широким освящением хатынской трагедии, которая буквально два дня не сходит с экранов телевидения. Ужасная трагедия. Как сказано было главной государства, незаживающая рана для нашей страны. Большая боль. За тот ужас, который пережили люди, за те страдания, за те поколения, которые не родились у нас, в Республике Беларусь. И конечно, как было сказано главой государства, мы никогда не должны забывать, кто это сделал. Всегда их изобличать. Всегда свято чтить и помнить жертв этой трагедии, героев, которые нам подарили Победу. И конечно, делать все, чтобы этого никогда у нас в Республике Беларусь не произошло. Скажу так.

Николай Карпенков:

Традиционно 25 марта, к тому времени, когда вот эти все фашистские прихвостни, коллаборационисты со своими флагами выползают из своих нор и хотят заполнить наши улицы, установить какие-то свои права, правила, напомнить о своем этом псевдопразднике. Мы всегда традиционно в органах внутренних дел проводили учения. Всегда так немножко стеснялись, где-то говорили, что планово по всей республике проводятся учения, мы готовимся. А сейчас мы не скрываем, когда перешли все эти красные линии, когда войска натовские на границе, и они где-то там надеются, что, возможно, им когда-то кто-то поможет. Никто им никогда не поможет, никто не успеет до них никогда дойти.

Николай Карпенков:

А мы готовимся. Министерство внутренних дел, внутренние войска. Во всех УВД проводятся учения, все ОМОНы. И мы, внутренние войска. В тесном взаимодействии с другими силовыми структурами проводим свои учения по причине массовых беспорядков, по причине провокаций, которые они могут придумать. Вы знаете, те учения, которые мы проводим, мы проводим уже с глубоким опытом. И казахские события, и того, что мы видели на майданах, которые происходили. Прежде всего это, конечно, хороший, мощный такой снайперское прикрытие и одной стороны, и другой. Чтобы нигде никакие грузинские снайперы не появились, чтобы не было потом никаких сюрпризов. Чтобы не было потом дополнительного кровопролития.

Николай Карпенков:

Кроме всего прочего, наши небольшие группировки подготовлены, мобильны, все дополнительно прикрываются у нас дронами. Поэтому мы просматриваем не только снайперскими парами, но и дополнительно где-то дронами, где могут находиться какие-то провокаторы. И сделать, организовать какую-либо стрельбу. Мы работаем, получается, и по возможным дронам, которые могут применяться против наших подразделений. И работаем по этим дронщикам на их упреждающее задержание. Кроме всего прочего, на этих учениях мы, конечно, как всегда, отрабатываем самые эффективные приемы. Отрабатываем слаживание. Но мы в то же время отрабатываем такие моменты, чтобы не допустить каких-либо провокаций.

Николай Карпенков:

Мы помним эти перекрытия дорог, эти женщины с цветами, эти дети, которых они приводили. Ведь сейчас же все эти бандиты только становятся злее, они только становятся коварнее. И конечно, где-то, на какой-либо своей очередной провокации какую-то жертву они могут подсадить под колеса, еще под милицейскую машину. И вот чтобы этого не допустить, у нас работают люди, работают в толпе. И если где-то появятся такие провокаторы, мы аккуратненько их будем оттуда изымать.