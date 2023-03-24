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За пять дней очереди из Беларуси в ЕС выросли в пять раз

24 марта 2023 10:37
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Новости Беларуси. В пять раз с понедельника, 20 марта, увеличились очереди легковых автомобилей, ожидающих въезда в государства ЕС с территории Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свыше 350 легковушек «застряли» перед польским «Тересполем» (сопредельный «Брест»).  

За пять дней очереди из Беларуси в ЕС выросли в пять раз-1

В течение недели контрольные службы сопредельной стороны пропустили всего 30 % авто от нормы. Страдают из-за медлительности европейских таможенников и грузоперевозчики. С начала недели число фур перед пунктами пропуска выросло вдвое. Вереницы машин выстроились на въезде в Польшу и Литву. 280 грузовиков ожидают своей очереди у «Мядининкая» («Каменный лог»), 240 – у «Шальчининкая» («Бенякони»).  

За пять дней очереди из Беларуси в ЕС выросли в пять раз-4

В среднем литовцы оформляют коло 45 % авто от положенного количества. Абсолютный антирекорд установили контрольные службы польского пункта «Кукурыки» («Козловичи»). Здесь простаивают свыше 500 большегрузов.  

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# Очереди на границе Беларуси # общество # Фотофакт

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