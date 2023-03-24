Миора Гвоздева: участницы «Мисс Минск», которым меньше нравятся костюмы, получают больше всего комплиментов
Уже сегодня, 24 марта, состоится долгожданное и, пожалуй, самое красивое событие этой весны. В Минске выберут первую красавицу. Чем удивит шоу, спросили у гостя программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Миоры Гвоздевой, главного режиссера Национальной школы красоты.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Всегда интересовал вопрос. Шоу, номера готовятся заранее либо исходя из конкурсанток, когда уже видишь, какой ансамбль собрался?
Миора Гвоздева, главный режиссер Национальной школы красоты:
Идеи постановок родились, когда мы увидели девушек. Некоторые из них были очень фактурные, захотелось привнести какие-то элементы в постановку. Конечно, нам нужно было трезво оценивать уровень подготовки девушек.
Ольга Бурлакова:
Вдруг, так бы произошло, что 90 % – спортсменки, гимнастки или профессиональные танцовщицы. Тогда можно было бы сделать интересные танцевальные номера.
Миора Гвоздева:
У нас очень много девушек подкованы хореографически, поэтому дефиле удивит не только красивой походкой, но и небольшими хореографическими зарисовками.
Юрий Царев, ведущий:
Поскольку я имел отношение к дневникам «Мисс Минск», я увидел всех девушек в одном месте. Они очень индивидуальные. Там нет такой шаблонной внешности, которая присутствует в соцсетях. Их номера тоже будут подчеркивать их индивидуальность? Или они более-менее общие?
Миора Гвоздева:
Номера более общие, но их индивидуальность подчеркнут наряды, которые будут подобраны для дефиле. Для каждой девушки на пять дефиле подбирался образ, который подчеркнул бы ее с лучшей стороны.
Ольга Бурлакова:
Сколько выходов будет у девушек?
Миора Гвоздева:
У девушек будет пять выходов. Во время каждого из них мы их покажем с максимально разных сторон. Есть классические для конкурсов красоты дефиле и есть слегка новаторские. К новаторским мы отнесли дефиле в военной форме. Несколько ведомств предоставили нам свою парадную форму. Девушки выйдут и покажут себя в таком необычном для конкурса красоты амплуа.
Ольга Бурлакова:
Как вы находите к ним подход и как получаются готовые образы? Исходя из желания конкурсанток? Или что приказано, то и выполнено?
Миора Гвоздева:
Конечно, мы стараемся угодить девушкам. Не для того, чтобы не было лишних слез, грусти какой-то. Нет. Если девушка уверена в том, как она выглядит, она и несет себя уверенно. Поэтому мы стараемся по максимуму подобрать образ так, чтобы девушке он самой нравился. Вообще с образами и нарядами – это огромная работа художника-стилиста проекта. Она смогла найти тот баланс между тем, что нам нужно, и тем, чего хотят девушки. Она видела все грустные глаза от купальников, народных костюмов. Кто-то увидел, захотел такой же, но не получается где-то по постановкам, где-то просто не садится.
Получился забавный случай. Девушки, которым меньше всего нравятся их костюмы, получают больше всего комплиментов.
Юрий Царев:
Я был пару раз в жюри и как ведущий на конкурсах красоты. Скажу честно. Мужчины в жюри всегда голосуют за одних девушек, женщины – за других. Скажите, кого больше в жюри? Мужчин или женщин?
Ольга Бурлакова:
Какой состав?
Миора Гвоздева:
В жюри 9 человек, большинство – мужчины. Но ситуация неоднозначная, потому что концепцией конкурса было выбрано показать красоту не только внешнюю, но и душевную. На это мы будем делать очень большую ставку, в том числе это усложнит выбор для жюри. Девушка красивая, я в этом уверен – значит, я выберу так. Но когда мы еще раскрываем их внутреннюю красоту, это может сыграть злую шутку с жюри. Я даже не представляю, каково им будет делать этот выбор. Может быть, это обусловлено тем, что на протяжении практически месяца мы с девушками были каждый день вместе – на всех репетициях, дефиле, экскурсиях, социальных миссиях. Но я абсолютно не представляю, как можно выбрать из всех одну. Девушки в жюри будут говорить более обоснованные вещи, мужчины будут попадать под обаяние.
Юрий Царев:
Понятный критерий. Я с ним полностью согласен. Для Беларуси конкурс красоты – очень сложное дело, потому что белоруски – самые красивые женщины в мире. Я в этом нисколько не сомневаюсь.
Финал конкурса «Мисс Минск» можно будет увидеть на телеканале РТР-Беларусь сегодня, 24 марта, в 21:30.
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