Миора Гвоздева: участницы «Мисс Минск», которым меньше нравятся костюмы, получают больше всего комплиментов

Уже сегодня, 24 марта, состоится долгожданное и, пожалуй, самое красивое событие этой весны. В Минске выберут первую красавицу. Чем удивит шоу, спросили у гостя программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Миоры Гвоздевой, главного режиссера Национальной школы красоты. Ольга Бурлакова, ведущая:

Всегда интересовал вопрос. Шоу, номера готовятся заранее либо исходя из конкурсанток, когда уже видишь, какой ансамбль собрался?

Миора Гвоздева, главный режиссер Национальной школы красоты:

Идеи постановок родились, когда мы увидели девушек. Некоторые из них были очень фактурные, захотелось привнести какие-то элементы в постановку. Конечно, нам нужно было трезво оценивать уровень подготовки девушек. Ольга Бурлакова:

Вдруг, так бы произошло, что 90 % – спортсменки, гимнастки или профессиональные танцовщицы. Тогда можно было бы сделать интересные танцевальные номера. Миора Гвоздева:

У нас очень много девушек подкованы хореографически, поэтому дефиле удивит не только красивой походкой, но и небольшими хореографическими зарисовками. Юрий Царев, ведущий:

Поскольку я имел отношение к дневникам «Мисс Минск», я увидел всех девушек в одном месте. Они очень индивидуальные. Там нет такой шаблонной внешности, которая присутствует в соцсетях. Их номера тоже будут подчеркивать их индивидуальность? Или они более-менее общие?

Миора Гвоздева:

Номера более общие, но их индивидуальность подчеркнут наряды, которые будут подобраны для дефиле. Для каждой девушки на пять дефиле подбирался образ, который подчеркнул бы ее с лучшей стороны. Ольга Бурлакова:

Сколько выходов будет у девушек? Миора Гвоздева:

У девушек будет пять выходов. Во время каждого из них мы их покажем с максимально разных сторон. Есть классические для конкурсов красоты дефиле и есть слегка новаторские. К новаторским мы отнесли дефиле в военной форме. Несколько ведомств предоставили нам свою парадную форму. Девушки выйдут и покажут себя в таком необычном для конкурса красоты амплуа.

Ольга Бурлакова:

Как вы находите к ним подход и как получаются готовые образы? Исходя из желания конкурсанток? Или что приказано, то и выполнено? Миора Гвоздева:

Конечно, мы стараемся угодить девушкам. Не для того, чтобы не было лишних слез, грусти какой-то. Нет. Если девушка уверена в том, как она выглядит, она и несет себя уверенно. Поэтому мы стараемся по максимуму подобрать образ так, чтобы девушке он самой нравился. Вообще с образами и нарядами – это огромная работа художника-стилиста проекта. Она смогла найти тот баланс между тем, что нам нужно, и тем, чего хотят девушки. Она видела все грустные глаза от купальников, народных костюмов. Кто-то увидел, захотел такой же, но не получается где-то по постановкам, где-то просто не садится. Получился забавный случай. Девушки, которым меньше всего нравятся их костюмы, получают больше всего комплиментов. Юрий Царев:

Я был пару раз в жюри и как ведущий на конкурсах красоты. Скажу честно. Мужчины в жюри всегда голосуют за одних девушек, женщины – за других. Скажите, кого больше в жюри? Мужчин или женщин?