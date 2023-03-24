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Миора Гвоздева: участницы «Мисс Минск», которым меньше нравятся костюмы, получают больше всего комплиментов

24 марта 2023 09:24
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Уже сегодня, 24 марта, состоится долгожданное и, пожалуй, самое красивое событие этой весны. В Минске выберут первую красавицу. Чем удивит шоу, спросили у гостя программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Миоры Гвоздевой, главного режиссера Национальной школы красоты.

Ольга Бурлакова, ведущая:  
Всегда интересовал вопрос. Шоу, номера готовятся заранее либо исходя из конкурсанток, когда уже видишь, какой ансамбль собрался?  

Миора Гвоздева: участницы «Мисс Минск», которым меньше нравятся костюмы, получают больше всего комплиментов-1

Миора Гвоздева, главный режиссер Национальной школы красоты:  
Идеи постановок родились, когда мы увидели девушек. Некоторые из них были очень фактурные, захотелось привнести какие-то элементы в постановку. Конечно, нам нужно было трезво оценивать уровень подготовки девушек.  

Ольга Бурлакова:  
Вдруг, так бы произошло, что 90 % – спортсменки, гимнастки или профессиональные танцовщицы. Тогда можно было бы сделать интересные танцевальные номера.  

Миора Гвоздева:  
У нас очень много девушек подкованы хореографически, поэтому дефиле удивит не только красивой походкой, но и небольшими хореографическими зарисовками.  

Юрий Царев, ведущий:  
Поскольку я имел отношение к дневникам «Мисс Минск», я увидел всех девушек в одном месте. Они очень индивидуальные. Там нет такой шаблонной внешности, которая присутствует в соцсетях. Их номера тоже будут подчеркивать их индивидуальность? Или они более-менее общие?  

Миора Гвоздева: участницы «Мисс Минск», которым меньше нравятся костюмы, получают больше всего комплиментов-4

Миора Гвоздева:  
Номера более общие, но их индивидуальность подчеркнут наряды, которые будут подобраны для дефиле. Для каждой девушки на пять дефиле подбирался образ, который подчеркнул бы ее с лучшей стороны.  

Ольга Бурлакова:  
Сколько выходов будет у девушек?  

Миора Гвоздева:  
У девушек будет пять выходов. Во время каждого из них мы их покажем с максимально разных сторон. Есть классические для конкурсов красоты дефиле и есть слегка новаторские. К новаторским мы отнесли дефиле в военной форме. Несколько ведомств предоставили нам свою парадную форму. Девушки выйдут и покажут себя в таком необычном для конкурса красоты амплуа.  

Миора Гвоздева: участницы «Мисс Минск», которым меньше нравятся костюмы, получают больше всего комплиментов-7

Ольга Бурлакова:  
Как вы находите к ним подход и как получаются готовые образы? Исходя из желания конкурсанток? Или что приказано, то и выполнено?  

Миора Гвоздева:  
Конечно, мы стараемся угодить девушкам. Не для того, чтобы не было лишних слез, грусти какой-то. Нет. Если девушка уверена в том, как она выглядит, она и несет себя уверенно. Поэтому мы стараемся по максимуму подобрать образ так, чтобы девушке он самой нравился. Вообще с образами и нарядами – это огромная работа художника-стилиста проекта. Она смогла найти тот баланс между тем, что нам нужно, и тем, чего хотят девушки. Она видела все грустные глаза от купальников, народных костюмов. Кто-то увидел, захотел такой же, но не получается где-то по постановкам, где-то просто не садится.  

Получился забавный случай. Девушки, которым меньше всего нравятся их костюмы, получают больше всего комплиментов.  

Юрий Царев:  
Я был пару раз в жюри и как ведущий на конкурсах красоты. Скажу честно. Мужчины в жюри всегда голосуют за одних девушек, женщины – за других. Скажите, кого больше в жюри? Мужчин или женщин?  

Миора Гвоздева: участницы «Мисс Минск», которым меньше нравятся костюмы, получают больше всего комплиментов-10

Ольга Бурлакова:  
Какой состав?  

Миора Гвоздева:  
В жюри 9 человек, большинство – мужчины. Но ситуация неоднозначная, потому что концепцией конкурса было выбрано показать красоту не только внешнюю, но и душевную. На это мы будем делать очень большую ставку, в том числе это усложнит выбор для жюри. Девушка красивая, я в этом уверен – значит, я выберу так. Но когда мы еще раскрываем их внутреннюю красоту, это может сыграть злую шутку с жюри. Я даже не представляю, каково им будет делать этот выбор. Может быть, это обусловлено тем, что на протяжении практически месяца мы с девушками были каждый день вместе – на всех репетициях, дефиле, экскурсиях, социальных миссиях. Но я абсолютно не представляю, как можно выбрать из всех одну. Девушки в жюри будут говорить более обоснованные вещи, мужчины будут попадать под обаяние.  

Юрий Царев:  
Понятный критерий. Я с ним полностью согласен. Для Беларуси конкурс красоты – очень сложное дело, потому что белоруски – самые красивые женщины в мире. Я в этом нисколько не сомневаюсь.  

Финал конкурса «Мисс Минск» можно будет увидеть на телеканале РТР-Беларусь сегодня, 24 марта, в 21:30.  

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# Конкурс красоты # общество # Ольга Бурлакова # Миора Гвоздева # Юрий Царёв # Фотофакт

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