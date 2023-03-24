Прямой эфир

«Международный квартал» открылся на книжной выставке-ярмарке в Минске

24 марта 2023 10:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На минской книжной выставке зарождается новая традиция. Там впервые открылся «Международный квартал», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это важный шаг на пути к налаживанию международного сотрудничества.  

«Международный квартал» открылся на книжной выставке-ярмарке в Минске-1

Благодаря новому формату зарубежные гости смогли презентовать свою национальную литературу. Экспозиции подготовили более 400 участников из 19 стран ближнего и дальнего зарубежья. В роли почетного гостя – Россия. На ярмарке выступят 16 писателей и поэтов соседней страны. В 2023 году среди книжных новинок – в основном произведения исторической и культурной тематики. Некоторые издания – результат международного сотрудничества.  

«Международный квартал» открылся на книжной выставке-ярмарке в Минске-4

Мортеза Занги, сотрудник посольства Исламской республики:  
Мы сотрудничаем с белорусскими издательствами. Как раз в прошлом году мы с белорусской стороной переводили стихи Омара Хайяма на белорусский язык, печатали эту книгу. Первый раз собрали многие его стихи. И в этом году на выставке показана эта книга.  

«Международный квартал» открылся на книжной выставке-ярмарке в Минске-7

Посетить книжную ярмарку любой желающий может бесплатно. Продлится книжный форум до 26 марта.  

Подписывайтесь на нас в Telegram!  

# Выставка # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
За пять дней очереди из Беларуси в ЕС выросли в пять раз
24 марта 2023 10:37

За пять дней очереди из Беларуси в ЕС выросли в пять раз

Миора Гвоздева: участницы «Мисс Минск», которым меньше нравятся костюмы, получают больше всего комплиментов
24 марта 2023 09:24

Миора Гвоздева: участницы «Мисс Минск», которым меньше нравятся костюмы, получают больше всего комплиментов

Продавщица из гомельского магазина своровала денег и товара на 28 тысяч рублей – это обнаружили случайно
24 марта 2023 09:15

Продавщица из гомельского магазина своровала денег и товара на 28 тысяч рублей – это обнаружили случайно