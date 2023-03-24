«Международный квартал» открылся на книжной выставке-ярмарке в Минске

Новости Беларуси. На минской книжной выставке зарождается новая традиция. Там впервые открылся «Международный квартал», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это важный шаг на пути к налаживанию международного сотрудничества.

Благодаря новому формату зарубежные гости смогли презентовать свою национальную литературу. Экспозиции подготовили более 400 участников из 19 стран ближнего и дальнего зарубежья. В роли почетного гостя – Россия. На ярмарке выступят 16 писателей и поэтов соседней страны. В 2023 году среди книжных новинок – в основном произведения исторической и культурной тематики. Некоторые издания – результат международного сотрудничества.

Мортеза Занги, сотрудник посольства Исламской республики:

Мы сотрудничаем с белорусскими издательствами. Как раз в прошлом году мы с белорусской стороной переводили стихи Омара Хайяма на белорусский язык, печатали эту книгу. Первый раз собрали многие его стихи. И в этом году на выставке показана эта книга.