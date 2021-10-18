«В какой стране мира ещё есть такая доступность?» Рассказываем всё, что вы не знали о вакцинации на дому

Новости Беларуси. Новая волна коронавируса в Беларуси – как держать оборону? Почему важно вакцинироваться? Правда ли то, о чем так жутко судачат в интернете? В студии ток-шоу «По существу» собрались эксперты и врачи, чтобы разобрать проблему.

Наталья Саевич, главный врач 3-й городской клинической больницы им. Е. В. Клумова:

Сейчас и поликлинические службы оказывают помощь выезда на дом. То есть если пациенты хотят, не могут, возрастные – хотят привиться и не идут в поликлинику, они просто набирают номер телефона, связываются с поликлиникой и к ним в этот же день приезжают бригады и проводят вакцинацию. То есть совершенно все возможные способы, чтобы провакцинироваться.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

То есть если вы не идете, к вам придут?