«В какой стране мира ещё есть такая доступность?» Рассказываем всё, что вы не знали о вакцинации на дому

Новости Беларуси. Новая волна коронавируса в Беларуси – как держать оборону? Почему важно вакцинироваться? Правда ли то, о чем так жутко судачат в интернете? В студии ток-шоу «По существу» собрались эксперты и врачи, чтобы разобрать проблему.
Наталья Саевич, главный врач 3-й городской клинической больницы им. Е. В. Клумова:
Сейчас и поликлинические службы оказывают помощь выезда на дом. То есть если пациенты хотят, не могут, возрастные – хотят привиться и не идут в поликлинику, они просто набирают номер телефона, связываются с поликлиникой и к ним в этот же день приезжают бригады и проводят вакцинацию. То есть совершенно все возможные способы, чтобы провакцинироваться.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
То есть если вы не идете, к вам придут?
Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Общества Красного Креста:
Скажите, в какой стране мира еще есть такая доступность и готовность прийти тебя вакцинировать, лишь бы ты привился? Но все равно есть часть людей, очень хорошо об этом говорят наши онкологи. Как можно уговаривать пациента, которого прооперировали, удалили легкое по поводу рака легкого, а он идет на улицу, за угол здания, и курит, прячась от лечащего врача? Да, лечащему врачу все равно, он тебя и завтра еще раз прооперирует, если у тебя что-то осталось. Понимаете, что в голове у этого человека? Как ему доказать, что он умирает? Медленно, но умирает. Вот таких людей все равно какой-то процент населения есть. Мы все – и общественность, и государство, и медицина, и все без исключения – мы готовы каждый день до хрипоты говорить: вакцинируйтесь. Лишь бы хоть какой-то процент каждый день прививался.
Алена Сырова, СТВ:
Наверное, для части людей надо было на юридическом, законодательном уровне ввести обязательную вакцинацию.
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