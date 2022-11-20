В какие дни рекомендуют провести подзимний посев овощей и зелени? Советы лунного календаря

Cамое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. Как планировать ноябрь? Об этом рассказали в программе «Плюс-минус».
Cамое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. Как планировать ноябрь? Об этом рассказали в программе «Плюс-минус».
21 ноября рекомендуются подзимний посев моркови, петрушки корневой, свеклы, выгонка на зелень луковиц, корешков и клубней. 22 ноября – благоприятное время для посадки любых культур. 23-25 ноября новолуние. Все растения становятся крайне уязвимыми, поэтому лунный календарь не рекомендует работать с ними.
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