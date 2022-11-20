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В какие дни рекомендуют провести подзимний посев овощей и зелени? Советы лунного календаря

20 ноября 2022 11:20
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Cамое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. Как планировать ноябрь? Об этом рассказали в программе «Плюс-минус». 

В какие дни рекомендуют провести подзимний посев овощей и зелени? Советы лунного календаря-1

21 ноября рекомендуются подзимний посев моркови, петрушки корневой, свеклы, выгонка на зелень луковиц, корешков и клубней. 22 ноября – благоприятное время для посадки любых культур. 23-25 ноября новолуние. Все растения становятся крайне уязвимыми, поэтому лунный календарь не рекомендует работать с ними.  

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# Растения и цветы # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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