В какие дни рекомендуют провести подзимний посев овощей и зелени? Советы лунного календаря

Cамое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. Как планировать ноябрь? Об этом рассказали в программе « Плюс-минус ».

21 ноября рекомендуются подзимний посев моркови, петрушки корневой, свеклы, выгонка на зелень луковиц, корешков и клубней. 22 ноября – благоприятное время для посадки любых культур. 23-25 ноября новолуние. Все растения становятся крайне уязвимыми, поэтому лунный календарь не рекомендует работать с ними.

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