На границе обнаружили тело беженца. Судя по следам, человека переместили из Польши в Беларусь

Политику безумия продолжают наши польские соседи. Очередное подтверждение бесчеловечного отношения к людям обнародовал Госпогранкомитет. На белорусско-польской границе обнаружен еще один труп беженца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тело мужчины найдено недалеко от калитки в заборе, возведенном сопредельной стороной. Характер следов, оставленных на границе, свидетельствует о том, что тело было перемещено из Польши в Беларусь. При себе у погибшего обнаружены документы гражданина Ирака. Обстоятельства произошедшего устанавливает следственно-оперативная группа. Отметим, на этом же участке границы в начале октября 2022-го также был найден труп беженца, а 8 ноября пограничники обнаружили избитого польскими силовиками гражданина Сирии.