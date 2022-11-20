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На границе обнаружили тело беженца. Судя по следам, человека переместили из Польши в Беларусь

20 ноября 2022 10:12
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Политику безумия продолжают наши польские соседи. Очередное подтверждение бесчеловечного отношения к людям обнародовал Госпогранкомитет. На белорусско-польской границе обнаружен еще один труп беженца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На границе обнаружили тело беженца. Судя по следам, человека переместили из Польши в Беларусь-1

Тело мужчины найдено недалеко от калитки в заборе, возведенном сопредельной стороной. Характер следов, оставленных на границе, свидетельствует о том, что тело было перемещено из Польши в Беларусь. При себе у погибшего обнаружены документы гражданина Ирака. Обстоятельства произошедшего устанавливает следственно-оперативная группа. Отметим, на этом же участке границы в начале октября 2022-го также был найден труп беженца, а 8 ноября пограничники обнаружили избитого польскими силовиками гражданина Сирии.

# Государственная граница Беларуси # общество # Фотофакт

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