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35 лет на своём рабочем месте! Пообщались с дояркой, которая получила орден Трудовой славы

20 ноября 2022 08:26
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Новости Беларуси. Профессиональный праздник – повод отметить лучших в своем деле. Высокую награду, орден Трудовой славы, накануне во Дворце Независимости получила оператор машинного доения хозяйства «Остромечево» Валентина Романюк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее профессиональная история вдохновляет. Добросовестно и с полной отдачей делу женщина работает на одном месте уже много лет и не представляет жизни без своих буренок.

35 лет на своём рабочем месте! Пообщались с дояркой, которая получила орден Трудовой славы-1

Валентина Романюк, оператор машинного доения сельхозпредприятия «Остромечево»:
Самое сложное для меня – это проснуться утром на работу.

35 лет на своём рабочем месте! Пообщались с дояркой, которая получила орден Трудовой славы-4

Ровно 35 лет ее день начинается без пятнадцати пять утра. Утренняя и вечерняя дойка – уже не просто работа, а ритуал настолько знакомый, что каждое действие Валентина Романюк может повторить с закрытыми глазами. Подростком втайне от мамы она доила домашнюю корову на родной украинской Волынщине. В семье все были крестьянами. А в 1987 году переехала в только появившееся хозяйство «Остромечево».

35 лет на своём рабочем месте! Пообщались с дояркой, которая получила орден Трудовой славы-7

Валентина Романюк:
Когда я пришла работать в 1987 году на ферму «Остромечево», здесь еще был ручной труд. Но уже была реконструкция, уже переходили на молокопровод. Это уже облегчало труд. Это было изначально, наверное, предсказано, что я буду работать оператором машинного доения. Я довольна и условиями проживания, и условиями работы, потому что, если бы мне не нравилось, я бы столько лет не работала на одном месте. Мне уже коровы… Я без них, наверное, не могу.

35 лет на своём рабочем месте! Пообщались с дояркой, которая получила орден Трудовой славы-10

В хозяйстве «Остромечево» дойное стадо – это более 3,5 тысячи голов. Чтобы успеть получить от каждой буренки качественный продукт – молоко класса только экстра, установили новейшую систему «карусель». От предельной аккуратности, исполнительности и преданности своему делу таких людей, как Валентина Романюк, зависит большой результат всего хозяйства. Награда нашла своего героя. Орден Трудовой славы. Впрочем, для самой Валентины это стало большой неожиданностью.

35 лет на своём рабочем месте! Пообщались с дояркой, которая получила орден Трудовой славы-13

Валентина Романюк:
Вы представлены к награде. Для меня это была полная неожиданность. Я очень волнуюсь. Я не могу всего передать, что я чувствую.

35 лет на своём рабочем месте! Пообщались с дояркой, которая получила орден Трудовой славы-16

Ольга Житкович, главный зоотехник сельхозпредприятия «Остромечево»:
Валентина Михайловна – это человек на сегодня своего дела. Она очень любит свою работу. Работает у нас очень давно. Неконфликтный добросовестный исполнительный человек, который любит свою работу.

35 лет на своём рабочем месте! Пообщались с дояркой, которая получила орден Трудовой славы-19

Отмечать труд тех, кто каждый день на своем месте добросовестно и с полной отдачей работает на общий результат, поистине важно. Из таких людей, как в пазле, и складывается успех целой отрасли и даже страны.

# Сельское хозяйство # общество # Кристина Протосовицкая # Валентина Романюк # Ольга Житкович # Фотофакт

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