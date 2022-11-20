35 лет на своём рабочем месте! Пообщались с дояркой, которая получила орден Трудовой славы

Новости Беларуси. Профессиональный праздник – повод отметить лучших в своем деле. Высокую награду, орден Трудовой славы, накануне во Дворце Независимости получила оператор машинного доения хозяйства «Остромечево» Валентина Романюк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее профессиональная история вдохновляет. Добросовестно и с полной отдачей делу женщина работает на одном месте уже много лет и не представляет жизни без своих буренок.

Валентина Романюк, оператор машинного доения сельхозпредприятия «Остромечево»:

Самое сложное для меня – это проснуться утром на работу.

Ровно 35 лет ее день начинается без пятнадцати пять утра. Утренняя и вечерняя дойка – уже не просто работа, а ритуал настолько знакомый, что каждое действие Валентина Романюк может повторить с закрытыми глазами. Подростком втайне от мамы она доила домашнюю корову на родной украинской Волынщине. В семье все были крестьянами. А в 1987 году переехала в только появившееся хозяйство «Остромечево».

Валентина Романюк:

Когда я пришла работать в 1987 году на ферму «Остромечево», здесь еще был ручной труд. Но уже была реконструкция, уже переходили на молокопровод. Это уже облегчало труд. Это было изначально, наверное, предсказано, что я буду работать оператором машинного доения. Я довольна и условиями проживания, и условиями работы, потому что, если бы мне не нравилось, я бы столько лет не работала на одном месте. Мне уже коровы… Я без них, наверное, не могу.

В хозяйстве «Остромечево» дойное стадо – это более 3,5 тысячи голов. Чтобы успеть получить от каждой буренки качественный продукт – молоко класса только экстра, установили новейшую систему «карусель». От предельной аккуратности, исполнительности и преданности своему делу таких людей, как Валентина Романюк, зависит большой результат всего хозяйства. Награда нашла своего героя. Орден Трудовой славы. Впрочем, для самой Валентины это стало большой неожиданностью.

Валентина Романюк:

Вы представлены к награде. Для меня это была полная неожиданность. Я очень волнуюсь. Я не могу всего передать, что я чувствую.

Ольга Житкович, главный зоотехник сельхозпредприятия «Остромечево»:

Валентина Михайловна – это человек на сегодня своего дела. Она очень любит свою работу. Работает у нас очень давно. Неконфликтный добросовестный исполнительный человек, который любит свою работу.