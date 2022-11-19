Делаем прогноз на зиму. Какие приметы – верные признаки больших морозов и снегопада?

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 21 ноября – Михайлов день. Утренний иней обещает снежную зиму, а туман – теплую. Ясный день говорит о том, что вскоре начнутся трескучие морозы, рассказали в программе « Плюс-минус ». Мокрый снег идет – к дождливой весне.

23 ноября почитают память шести апостолов. Считалось, если иней появился на деревьях утром, то скоро придут морозы, а если вечером – будет снегопад. Ветреная погода 23 ноября предвещает скорое похолодание и метели. День снежный – к теплой зиме, а туманный – к потеплению в ближайшее время.

24 ноября – Федор Студеный. Если идет дождь или мокрый снег, то до начала декабря тепло простоит. Если тепло на улице, то и вся зима будет такой, а весна – ранней.

25 ноября – Иван Снежный. Дождливый день обещает сырую погоду на ближайшие пару месяцев. Если 25 ноября выпал снег, то он уже не растает до весны, а сама весна будет поздней и холодной. Низкие и темные облака – к скорым заморозкам, а если они светлые, но плывут против ветра, то стоит ждать снегопада.