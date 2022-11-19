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Делаем прогноз на зиму. Какие приметы – верные признаки больших морозов и снегопада?

19 ноября 2022 14:56
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Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 21 ноября – Михайлов день. Утренний иней обещает снежную зиму, а туман – теплую. Ясный день говорит о том, что вскоре начнутся трескучие морозы, рассказали в программе «Плюс-минус». Мокрый снег идет – к дождливой весне.  

22 ноября церковь чтит память преподобной Матроны Константинопольской. Считалось, если на Матрону выпал снег, то зима будет морозной. Облачная, снежная погода предсказывает ненастный май, иней – урожай овса, дождь – пшеницы.  

Делаем прогноз на зиму. Какие приметы – верные признаки больших морозов и снегопада?-1

23 ноября почитают память шести апостолов. Считалось, если иней появился на деревьях утром, то скоро придут морозы, а если вечером – будет снегопад. Ветреная погода 23 ноября предвещает скорое похолодание и метели. День снежный – к теплой зиме, а туманный – к потеплению в ближайшее время.  

24 ноября – Федор Студеный. Если идет дождь или мокрый снег, то до начала декабря тепло простоит. Если тепло на улице, то и вся зима будет такой, а весна – ранней.  

25 ноября – Иван Снежный. Дождливый день обещает сырую погоду на ближайшие пару месяцев. Если 25 ноября выпал снег, то он уже не растает до весны, а сама весна будет поздней и холодной. Низкие и темные облака – к скорым заморозкам, а если они светлые, но плывут против ветра, то стоит ждать снегопада.  

Делаем прогноз на зиму. Какие приметы – верные признаки больших морозов и снегопада?-4

Зима вступает в свои права. Подробный прогноз погоды в Беларуси на неделю.

# Погода # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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