Прямой эфир

В какие дни ни в коем случае нельзя работать в саду и огороде? Советы лунного календаря

29 мая 2022 13:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. Следует обратить внимание, что 29 и 30 мая являются самыми неблагоприятными для выполнения каких-либо работ в саду и огороде, рассказали в программе «Плюс-минус». Поэтому эти дни можете смело посвятить планированию предстоящих работ.  

В какие дни ни в коем случае нельзя работать в саду и огороде? Советы лунного календаря-1

А вот 2 и 3 июня – самое время для высадки овощных культур всех видов, за исключением бобовых. Эти дни прекрасно подойдут для работ в саду – рекомендована посадка декоративных, а также плодовых деревьев и кустарников. В эти дни отмечается первая фаза растущей луны. Благоволит также, что луна находится в знаке Рака, который является плодородным знаком, а это говорит о том, что сами звезды поспособствуют получению хорошего урожая.  

Читайте также:

Когда лучше всего говорить заговоры от напастей и дурного глаза? Народные приметы на начало июня

Прививка плодовых деревьев. Как это правильно сделать?

Рецепты подкормок для овощей. Готовим органическое и комплексное удобрения для богатого урожая

# Растения и цветы # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Удобрения могут обжечь корни растений. Как ухаживать за плодовыми деревьями в начале лета?
29 мая 2022 13:50

Удобрения могут обжечь корни растений. Как ухаживать за плодовыми деревьями в начале лета?

Когда лучше всего говорить заговоры от напастей и дурного глаза? Народные приметы на начало июня
29 мая 2022 13:42

Когда лучше всего говорить заговоры от напастей и дурного глаза? Народные приметы на начало июня

«Будет работать 31 загородный лагерь». Как правильно организовать летних отдых для ребёнка?
29 мая 2022 12:44

«Будет работать 31 загородный лагерь». Как правильно организовать летних отдых для ребёнка?