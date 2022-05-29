В какие дни ни в коем случае нельзя работать в саду и огороде? Советы лунного календаря

Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. Следует обратить внимание, что 29 и 30 мая являются самыми неблагоприятными для выполнения каких-либо работ в саду и огороде, рассказали в программе «Плюс-минус» . Поэтому эти дни можете смело посвятить планированию предстоящих работ.

А вот 2 и 3 июня – самое время для высадки овощных культур всех видов, за исключением бобовых. Эти дни прекрасно подойдут для работ в саду – рекомендована посадка декоративных, а также плодовых деревьев и кустарников. В эти дни отмечается первая фаза растущей луны. Благоволит также, что луна находится в знаке Рака, который является плодородным знаком, а это говорит о том, что сами звезды поспособствуют получению хорошего урожая.

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