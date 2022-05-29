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Удобрения могут обжечь корни растений. Как ухаживать за плодовыми деревьями в начале лета?

29 мая 2022 13:50
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Июнь – в полной мере время борьбы за урожай. Прекрасное ажурное цветение сада быстротечно, а плодами можно лакомиться не один месяц, рассказали в программе «Плюс-минус». Мы расскажем об уходе за плодовыми деревьями в начале лета.  

Удобрения могут обжечь корни растений. Как ухаживать за плодовыми деревьями в начале лета?-1

Яблони и груши не слишком капризны, в неурожайный год им достаточно органических удобрений, в таком случае в радиус приствольного круга вносят компост.  

Вишни и сливы также нуждаются в подкормке в этот период. После цветения их необходимо порадовать органикой. Отличным вариантом будет нитрофоска (50 грамм на 1 квадратный метр). Многие удобрения, в том числе органические (например, куриный помет), способны обжечь корни растений. Поэтому питательные смеси желательно перемешивать с почвой, а сами подкормки совмещать с поливом.  

Удобрения могут обжечь корни растений. Как ухаживать за плодовыми деревьями в начале лета?-4

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# Растения и цветы # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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