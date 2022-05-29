Удобрения могут обжечь корни растений. Как ухаживать за плодовыми деревьями в начале лета?

Июнь – в полной мере время борьбы за урожай. Прекрасное ажурное цветение сада быстротечно, а плодами можно лакомиться не один месяц, рассказали в программе «Плюс-минус» . Мы расскажем об уходе за плодовыми деревьями в начале лета.

Яблони и груши не слишком капризны, в неурожайный год им достаточно органических удобрений, в таком случае в радиус приствольного круга вносят компост.

Вишни и сливы также нуждаются в подкормке в этот период. После цветения их необходимо порадовать органикой. Отличным вариантом будет нитрофоска (50 грамм на 1 квадратный метр). Многие удобрения, в том числе органические (например, куриный помет), способны обжечь корни растений. Поэтому питательные смеси желательно перемешивать с почвой, а сами подкормки совмещать с поливом.