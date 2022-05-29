Когда лучше всего говорить заговоры от напастей и дурного глаза? Народные приметы на начало июня

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы, рассказали в программе «Плюс-минус». 30 мая – Евдокия Свистунья, Андрон с дождем. Какова Евдошка – таково и лето. На Евдокию Свистунью ветры свистят. Если день ясный, а дятел стучит – к дождю. Если на Евдокию новолуние, то лето будет дождливым.

31 мая – Федотов день, Федор Овсяник. Если дуб раньше ясеня распустился, то лето будет холодным. Чистая и яркая луна – к ветру, бледная и мутноватая – к дождю.