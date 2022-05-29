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Когда лучше всего говорить заговоры от напастей и дурного глаза? Народные приметы на начало июня

29 мая 2022 13:42
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Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы, рассказали в программе «Плюс-минус». 30 мая – Евдокия Свистунья, Андрон с дождем. Какова Евдошка – таково и лето. На Евдокию Свистунью ветры свистят. Если день ясный, а дятел стучит – к дождю. Если на Евдокию новолуние, то лето будет дождливым.  

31 мая – Федотов день, Федор Овсяник. Если дуб раньше ясеня распустился, то лето будет холодным. Чистая и яркая луна – к ветру, бледная и мутноватая – к дождю.  

Когда лучше всего говорить заговоры от напастей и дурного глаза? Народные приметы на начало июня-1

1 июня – Иван Долгий. Дата по старому стилю – 19 мая, день памяти святого Иоанна, на Руси его еще называли оберегом нивы. В это время было принято произносить разнообразные заговоры, которые должны были защитить поля от напастей, а также от непогоды, вредителей и дурного глаза.  

2 июня – Тимофей Грядочник. Дата по старому стилю – 20 мая. В частности, в северных областях на Тимофея начинали сажать огурцы. «Пришел Тимофей – сей огурцы скорей», – говорили в народе.  

Когда лучше всего говорить заговоры от напастей и дурного глаза? Народные приметы на начало июня-4

3 июня – Оленин день. Дата по старому стилю – 21 мая. Наши предки в этот день начинали сеять лен и совершали специальные обряды на его хороший урожай.  

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# Погода # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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