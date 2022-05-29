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«Будет работать 31 загородный лагерь». Как правильно организовать летних отдых для ребёнка?

29 мая 2022 12:44
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30 мая 2022 года в Минске прозвенит последний звонок для выпускников девятых и одиннадцатых классов. А дальше сложный этап – проверка знаний. ЦТ стартует 14 июня 2022 года с белорусского языка, и завершится основной этап 6 июля. Как пройти горячую экзаменационную пору на все сто? Какие новшества диктует образование? Об этом рассказали в программе «Большой город».  

«Будет работать 31 загородный лагерь». Как правильно организовать летних отдых для ребёнка?-1

Кристина Сущеня, СТВ:  
Экзамены скоро закончатся, и впереди заветные летние каникулы. Чем заняться школьникам, особенно тем, у кого нет возможности выехать за пределы большого города?  

«Будет работать 31 загородный лагерь». Как правильно организовать летних отдых для ребёнка?-4

Наталья Проскурова, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:  
Будет работать 31 загородный лагерь. Кстати, в этом году их на два больше. Это дотации, выделенные почти на 64 тысячи детей на Минск. В рамках этого количества почти половина детей едет в загородные лагеря, практически столько же мы сможем принять в дневных лагерях, которые будут на базе каждой школы.  

Илона Волынец, СТВ:  
Может, поясним родителям, кто может воспользоваться этими дотациями?  

«Будет работать 31 загородный лагерь». Как правильно организовать летних отдых для ребёнка?-7

Наталья Проскурова:  
Кто желает.  

Илона Волынец:  
Что родителям надо делать?  

Наталья Проскурова:  
Заявление в учреждение образования. Все просто.  

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# Дети # общество # Кристина Сущеня # Илона Волынец # Наталья Проскурова # Фотофакт

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