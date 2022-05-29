«Будет работать 31 загородный лагерь». Как правильно организовать летних отдых для ребёнка?

30 мая 2022 года в Минске прозвенит последний звонок для выпускников девятых и одиннадцатых классов. А дальше сложный этап – проверка знаний. ЦТ стартует 14 июня 2022 года с белорусского языка, и завершится основной этап 6 июля. Как пройти горячую экзаменационную пору на все сто? Какие новшества диктует образование? Об этом рассказали в программе « Большой город ».

Кристина Сущеня, СТВ: Экзамены скоро закончатся, и впереди заветные летние каникулы. Чем заняться школьникам, особенно тем, у кого нет возможности выехать за пределы большого города?

Наталья Проскурова, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:

Будет работать 31 загородный лагерь. Кстати, в этом году их на два больше. Это дотации, выделенные почти на 64 тысячи детей на Минск. В рамках этого количества почти половина детей едет в загородные лагеря, практически столько же мы сможем принять в дневных лагерях, которые будут на базе каждой школы.

Илона Волынец, СТВ:

Может, поясним родителям, кто может воспользоваться этими дотациями?