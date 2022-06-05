В июне особого внимания требуют огурцы. Рассказываем основные правила ухода

В июне особого внимания требуют огурцы. На грядках при появлении 5-6-х листов нужно прищипнуть точку роста, чтобы стимулировать образование боковых побегов, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Если же произошло сильное разрастание листвы, то лишние боковые побеги вырезают или укорачивают. Корни огурца чувствительны к излишней влажности почвы и низкой температуре, могут развиться корневые гнили. Чтобы этого не произошло, необходимо держать почву в рыхлом состоянии. Но часто рыхлить мотыгой нельзя, потому что корни у огурца поверхностные и легко повредятся. Оптимальный вариант – мульчирование почвы компостом, опилками или даже скошенной травой.

Обратите внимание, в сырую погоду пыльца у огурцов становится стерильной, женские цветки не оплодотворяются и опадают. Чтобы избежать этого, грядку с огурцами при выращивании в открытом грунте нужно прикрыть пленкой, а днем приоткрывать ее для доступа насекомых.