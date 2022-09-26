«В истории не так всё просто». Почему Польша стала «негативным союзником»?

Новости Беларуси. Прогнозы Александра Лукашенко начинают сбываться. Медиасфера продолжает обсуждать посылы Первого белорусам и международному сообществу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Слишком короткие крылья у польского «Ожела», чтобы охватить Балто-Черноморский бассейн. Политика принудительного ополячивания и концлагерей для тутэйшых всегда заканчивалась для поляков Волынской резней. А теперь адепты палачей из Галичины диктуют свою волю полякам уже на их этнической территории.

Петр Петровский, политолог:

Вместе с ухудшением жизнедеятельности может привести к межэтническим и межнациональным конфликтам внутри Польши, уже прецеденты имелись. Потому что украинские беженцы не особо интегрируются в польское общество, криминализируются зачастую. Производятся нападения на какие-то банки, магазины с их стороны. С другой стороны, и поляки видят ухудшение своей жизни и винят в этом этих беженцев, которые приезжают, которых надо содержать, которых надо обеспечивать.

Обычным полякам на своих же улицах тесно, а в домах не так уютно, как раньше. Коммунальные счета не радуют, а зима впереди. Польша XXI века повторяет судьбу крэсаў усходніх начала XX века. Здешние заводы, газеты и пароходы не принадлежат местному населению.

Петр Петровский:

После реформ Бальцеровича ее элиты фактически зависимы от Брюсселя и Вашингтона, предприятия польские принадлежат либо немцам, либо американцам, финансовая система завязана на американцах, вся энергетическая отрасль тоже не польского масштаба. Поэтому Польша сегодня играет роль так называемого негативного союзника, то есть союзника против своих восточных соседей. В стране ни права, ни справедливости, а внутри одноименно правящей партии нет согласия. Премьера Моравецкого критикуют за энергетический кризис. В стране нет угля, а он ленточки перерезает. Зреет и электоральный кризис. Все вспомнили разницу поддержки Дуды.

Вадим Лакиза, директор Института истории НАН Беларуси:

Когда оцениваешь ситуации, которые происходили в истории, не так все просто: не такая большая поддержка или на грани – 51 и 49, знаете, это очень пограничная ситуация. А не будет политических перемен, то вместо гимна польского шляхетства на улицах неспокойной Варшавы зазвучат революционные «Муры». Только уже в подлиннике – на польском.

Петр Петровский:

В этом году в Польше падает ВВП – минус два с лишним процента, имеется падение товарооборота с Беларусью и Россией, инфляция более 15 %. И это страна, которая вводит санкции, а не наоборот. Мы должны четко это осознавать. Польша себя ставит на место того же киевского режима. Потому что скатывание к киевскому режиму приведен к сценарию киевского режима.