Здесь мама не боится быть в декрете. Софо из Грузии рассказывает, почему переехала в Беларусь и как здесь складывается её жизнь

Новости Беларуси. Как может измениться жизнь после переезда в Беларусь? Об этом рассказали в фильме Игоря Позняка «Свой путь. Штрихи к портрету».
Новости Беларуси. Как может измениться жизнь после переезда в Беларусь? Об этом рассказали в фильме Игоря Позняка «Свой путь. Штрихи к портрету».
Софо Квинчиа-Саврицкая, переехала из Грузии в 2006 году:
Я переехала 14 лет назад в Беларусь, потом я вышла замуж за белоруса. У нас подрастает маленький белорусский грузин Рома. И в животике маленький Адрианчик.
Мама, которая в декрете, она не боится быть в декрете. Она не будет сильно переживать, что ей на работу надо, от того, что заработка нет. Вот эти деньги, которая получает она с ребенком – я понимаю, что жить на все 100, может, и невозможно, но прожить, жить можно.
Удивляет тот факт, что, например, с подружками из Грузии переписываюсь, общаюсь по Skype, по Viber, и когда они задают вопрос: «А когда тебе на работу?», я смеюсь, говорю: «Знаете, девочки, на работу еще… далеко». – «А как?» У нас же, если кто имеет работу, еще через полгода, через три месяца надо уже выйти на работу. А по поводу того, что еще и оплачивается – они приятно удивлены.
Вот даже свою двоюродную сестру я возьму. Когда она беременная была, спрашивала: «Когда ты последний была на приеме у гинеколога?» Она говорит: «Я сама прекрасно знаю, что мне уже надо. Она мне и лекарства будет назначать, и куда-нибудь еще направит. Я знаю, что не справлюсь, потому что у меня не будет средств».
Тут я не то что не задумываюсь, тут врач предупреждает: «Если плохо почувствуете себя, малейшее, сразу же или звоните, или пишите, или приезжайте». А там, чтобы моя двоюродная сестра сходила беременная проверилась… Она сказала, что два раза за 9 месяцев сходила к гинекологу.
Не думали, что у нас появится второй ребеночек. Всем было б интересно, чтобы девочка была, но у нас опять мальчик. Можно шутливо сказать: Президент же наш говорит, что двое детей – это наши дети, а третий ребенок – это Президента ребенок. Если случится, тогда девочка. И я не побоюсь стать мамой третьего ребенка в этой стране.
Моя семья большая, и каждый член семьи работает, имеет стабильный заработок. В Грузии это единичные случаи, потому что из 5 миллионов населения 2,5 миллиона находятся в эмиграции.
В Беларуси каждый человек найдет работу, кто может и хочет работать. В Грузии, к сожалению, все не так. Там в ожидании рабочих мест и даже рабочих дней. Тут, например, мы ждем, когда у нас выходной день будет, а там люди ждут, чтобы рабочий день у них появился.
Как говорит папа, нам повезло, что мы переехали именно в эту страну, так как в этой стране сохранено все, что можно было сохранить. Страной руководит человек, который хорошо знает, что от нацизма до фашизма один шаг. Я смело могу сказать, что моя семья, я, уважаем, ценим и любим главу государства. Я это говорю от чистого сердца. Говорю от реальных событий в моей жизни. Я благодарна. И почему я должна себя ограничивать и не говорить об этом?
За 30 лет Грузия поменяла, изменился там глава государства пять раз. И от того, что количество президентов меняется, качество жизни не улучшается.
Сделало в Беларуси – значит, это сделано качественно. По направлению сельского хозяйства я всегда думала, что климат многое решает, земля. Вот о грузинской земле можно сказать шутливо: что ни посади, не важно, дождь, снег, все будет хорошо и в порядке.
Я всегда думала: тут климат другой, как? Да обычно: земля, если ты даешь труд, возвращает.
Конечно, никто не знает, что будет завтра. Но давайте будем ценить то, что есть сегодня. Я не говорю, что в Беларуси рай или где-то на земле есть рай – нет на земле рая. Но я могу сказать смело, что на земле, к сожалению, есть ад.
Ночью, не дай бог, будет нам плохо и я не буду думать: Господи, денег дома у нас нет, как мне вызвать скорую? Потому что потом может лекарства какие-то нужно покупать.
В моей стране могут быть переживания: соседка поможет, бабушка займет. Но именно хочу подчеркнуть, что Беларусь – это страна, где можно жить без долгов. В Грузии очень много людей приняли как норму жизни – жить в долгах, потому что у них нет другого выхода.