Здесь мама не боится быть в декрете. Софо из Грузии рассказывает, почему переехала в Беларусь и как здесь складывается её жизнь

Новости Беларуси. Как может измениться жизнь после переезда в Беларусь? Об этом рассказали в фильме Игоря Позняка «Свой путь. Штрихи к портрету». «Я переехала 14 лет назад в Беларусь, потом я вышла замуж за белоруса»

Софо Квинчиа-Саврицкая, переехала из Грузии в 2006 году:

Я переехала 14 лет назад в Беларусь, потом я вышла замуж за белоруса. У нас подрастает маленький белорусский грузин Рома. И в животике маленький Адрианчик. «Мама, которая в декрете, она не боится быть в декрете» Мама, которая в декрете, она не боится быть в декрете. Она не будет сильно переживать, что ей на работу надо, от того, что заработка нет. Вот эти деньги, которая получает она с ребенком – я понимаю, что жить на все 100, может, и невозможно, но прожить, жить можно.

Удивляет тот факт, что, например, с подружками из Грузии переписываюсь, общаюсь по Skype, по Viber, и когда они задают вопрос: «А когда тебе на работу?», я смеюсь, говорю: «Знаете, девочки, на работу еще… далеко». – «А как?» У нас же, если кто имеет работу, еще через полгода, через три месяца надо уже выйти на работу. А по поводу того, что еще и оплачивается – они приятно удивлены. Вот даже свою двоюродную сестру я возьму. Когда она беременная была, спрашивала: «Когда ты последний была на приеме у гинеколога?» Она говорит: «Я сама прекрасно знаю, что мне уже надо. Она мне и лекарства будет назначать, и куда-нибудь еще направит. Я знаю, что не справлюсь, потому что у меня не будет средств».

Тут я не то что не задумываюсь, тут врач предупреждает: «Если плохо почувствуете себя, малейшее, сразу же или звоните, или пишите, или приезжайте». А там, чтобы моя двоюродная сестра сходила беременная проверилась… Она сказала, что два раза за 9 месяцев сходила к гинекологу. «Я не побоюсь стать мамой третьего ребенка в этой стране»

Не думали, что у нас появится второй ребеночек. Всем было б интересно, чтобы девочка была, но у нас опять мальчик. Можно шутливо сказать: Президент же наш говорит, что двое детей – это наши дети, а третий ребенок – это Президента ребенок. Если случится, тогда девочка. И я не побоюсь стать мамой третьего ребенка в этой стране. В Беларуси каждый человек может найти работу. В Грузии люди в ожидании рабочих мест и даже рабочих дней Моя семья большая, и каждый член семьи работает, имеет стабильный заработок. В Грузии это единичные случаи, потому что из 5 миллионов населения 2,5 миллиона находятся в эмиграции. В Беларуси каждый человек найдет работу, кто может и хочет работать. В Грузии, к сожалению, все не так. Там в ожидании рабочих мест и даже рабочих дней. Тут, например, мы ждем, когда у нас выходной день будет, а там люди ждут, чтобы рабочий день у них появился. «Нам повезло, что мы переехали именно в эту страну»

Как говорит папа, нам повезло, что мы переехали именно в эту страну, так как в этой стране сохранено все, что можно было сохранить. Страной руководит человек, который хорошо знает, что от нацизма до фашизма один шаг. Я смело могу сказать, что моя семья, я, уважаем, ценим и любим главу государства. Я это говорю от чистого сердца. Говорю от реальных событий в моей жизни. Я благодарна. И почему я должна себя ограничивать и не говорить об этом? «От того, что количество президентов меняется, качество жизни не улучшается» За 30 лет Грузия поменяла, изменился там глава государства пять раз. И от того, что количество президентов меняется, качество жизни не улучшается. «Сделало в Беларуси – значит, это сделано качественно»

Сделало в Беларуси – значит, это сделано качественно. По направлению сельского хозяйства я всегда думала, что климат многое решает, земля. Вот о грузинской земле можно сказать шутливо: что ни посади, не важно, дождь, снег, все будет хорошо и в порядке. Я всегда думала: тут климат другой, как? Да обычно: земля, если ты даешь труд, возвращает. «Никто не знает, что будет завтра. Но давайте будем ценить то, что есть сегодня» Конечно, никто не знает, что будет завтра. Но давайте будем ценить то, что есть сегодня. Я не говорю, что в Беларуси рай или где-то на земле есть рай – нет на земле рая. Но я могу сказать смело, что на земле, к сожалению, есть ад.