В их честь зажигают менору со звездой Давида. Как в Беларуси чтят память жертв Холокоста?

Новости Беларуси. Холокост – это слово, кажется, вобрало в себя весь ужас войны. Нет такой нации в Европе, которая бы относилась к этому явлению нейтрально, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но особую боль оно вызывает у евреев. Это то, что они называют Шоа – катастрофа. Только на территории Беларуси фашисты убили до 800 тысяч семитов, многие из которых родились и выросли в нашей стране, считали ее своей родиной. Как у нас чтят память о жертвах Холокоста? Почему до сих пор не известны имена всех погибших? Интервью с узницей гетто и многое другое – у Дмитрия Бояровича.

В синагоге Бейт Симха в Минске читают Кадиш. В этой поминальной молитве, впрочем, нет ни слова о смерти. Она о завершении чего бы то ни было. Но в День памяти жертв Холокоста песнопение обретает особый смысл. Евреи молятся о тех, кто ушел без воли на то Бога.

Дмитрий Боярович, корреспондент:

Холокост – тема очень болезненная и очень страшная не только для евреев. И для нас, для белорусов, и в целом для всего мира. 800 тысяч евреев только на территории Беларуси во время Великой Отечественной войны погибли. Как – я имею в виду еврейская нация, вы лично – осмысливаете, трактуете это?

Григорий Абрамович, главный раввин Религиозного объединения прогрессивного иудаизма в Беларуси:

Мы называем это Шоа – катастрофа. Необязательно это можно объяснить – ни логически, ни каким-либо другим термином. Безусловно, чудовищно было бы говорить о том, что мы это заслужили. Потому что мы видим сотни тысяч примеров людей, соблюдающих традицию, живущих праведно и пострадавших, погибших.

Как известно, Гитлер хотел искоренить всех не арийцев. Но на долю евреев пришлись особые лишения. За годы войны их стало меньше на 6 миллионов человек. В их честь сегодня зажигают семисвечник (менору) со звездой Давида. Владимир Макей: Беларусь продолжит делать всё возможное для противодействия возрождению неонацизма

Так вот о праведниках народов мира. Эту награду имеют в Беларуси, Франции, Польше, Украине, России. Истории этих людей теперь хранят потомки. Как и ответы на вопрос: «Почему человек, рискуя собственной жизнью, спасал других?»

Григорий Абрамович:

Укрывали же не каких-то преступников, укрывали соседей, друзей. То есть не было подвига, были нормальные человеческие отношения. И потом, когда люди спасались, – ну все, жили дальше. Никто не воспринимал, что это героически, что это подвиг. Это очень значимо. Это еще выше ставит на планку праведников народов мира.

Тамара Вершицкая, основатель и куратор Музея еврейского сопротивления:

Они считали несправедливым, что евреев убивают без всякой причины, только потому что они евреи. И многие действовали из чувства христианского милосердия. То есть были люди религиозные, люди верующие. И вот таким образом они не могли поступить по-другому.

Своей родиной Беларусь сегодня считают тысячи евреев. В стране созданы их общины, объединения. Есть школы, синагоги. Эта нация мирно соседствует не только с белорусами, но и с десятками других национальностей, людьми разных вероисповеданий.