Владимир Макей: отдельные страны всё чаще пытаются фальсифицировать историю Второй мировой войны

Новости Беларуси. Беларусь продолжит делать все возможное для противодействия возрождению неонацизма. Об этом 27 января заявил министр иностранных дел на церемонии возложения цветов у мемориала «Яма» в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Макей отметил, что белорусы как никакой другой народ понимают весь ужас и трагедию Холокоста. В нашей исторической памяти, как кровавые преступления Третьего рейха, запечатлены десятки гетто в Беларуси, сотни тысяч погибших евреев. Историческая память звучит в наших сердцах, призывая защищать жизнь и достоинство. Поэтому государство стремится прививать молодому поколению ценности и культуру, которые помогли бы сохранить мир, стабильность и спокойствие в обществе.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

К сожалению, на фоне стремительно нарастающей в мире политической и социальной нестабильности, отдельные страны все чаще пытаются фальсифицировать историю Второй мировой войны, обелить преступления Третьего рейха, представить героями фашистских палачей и их пособников. Мы в Беларуси считаем это недопустимым. И наша страна – верная памяти жертв нацизма – будет этому последовательно противостоять. Владимир Макей: Беларусь продолжит делать всё возможное для противодействия возрождению неонацизма