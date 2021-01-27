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Владимир Макей: отдельные страны всё чаще пытаются фальсифицировать историю Второй мировой войны

27 января 2021 14:18
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Новости Беларуси. Беларусь продолжит делать все возможное для противодействия возрождению неонацизма. Об этом 27 января заявил министр иностранных дел на церемонии возложения цветов у мемориала «Яма» в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Владимир Макей: отдельные страны всё чаще пытаются фальсифицировать историю Второй мировой войны-1

Владимир Макей отметил, что белорусы как никакой другой народ понимают весь ужас и трагедию Холокоста. В нашей исторической памяти, как кровавые преступления Третьего рейха, запечатлены десятки гетто в Беларуси, сотни тысяч погибших евреев. Историческая память звучит в наших сердцах, призывая защищать жизнь и достоинство. Поэтому государство стремится прививать молодому поколению ценности и культуру, которые помогли бы сохранить мир, стабильность и спокойствие в обществе.  

Владимир Макей: отдельные страны всё чаще пытаются фальсифицировать историю Второй мировой войны-4

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
К сожалению, на фоне стремительно нарастающей в мире политической и социальной нестабильности, отдельные страны все чаще пытаются фальсифицировать историю Второй мировой войны, обелить преступления Третьего рейха, представить героями фашистских палачей и их пособников. Мы в Беларуси считаем это недопустимым. И наша страна – верная памяти жертв нацизма – будет этому последовательно противостоять.  

Владимир Макей: Беларусь продолжит делать всё возможное для противодействия возрождению неонацизма

Владимир Макей: отдельные страны всё чаще пытаются фальсифицировать историю Второй мировой войны-7

Международный день памяти жертв Холокоста отмечается 27 января. В этот день в 1945 году советские войска освободили Освенцим – крупнейший нацистский лагерь смерти.  

# Вторая мировая война # общество # Владимир Макей # Фотофакт

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