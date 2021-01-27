Владимир Макей: Беларусь продолжит делать всё возможное для противодействия возрождению неонацизма

Новости Беларуси. Беларусь продолжит делать все возможное для противодействия возрождению неонацизма. Об этом 27 января заявил министр иностранных дел нашей страны Владимир Макей на церемонии возложения цветов у мемориала «Яма» в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там прошли мероприятия в честь Международного дня памяти жертв Холокоста. Он отмечается 27 января. В этот день в 1945 году советские войска освободили Освенцим – крупнейший нацистский лагерь смерти. Только там была убита пятая часть всех жертв. Масштабные уничтожения зафиксированы и на территории Беларуси. Во время немецкой оккупации в нашей стране действовали более 300 гетто. За пять лет там были убиты и замучены более 800 тысяч евреев. Вместе с тем 669 жителей Беларуси признаны Праведниками народов мира. Во время Великой Отечественной эти люди спасали евреев, предоставляя кров и пищу.

Алекс Гольдман-Шайман, Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль:

Для нас очень важны такие мероприятия, потому что в школах учат и изучают то, что не забывают, то, что из церемонии, то, что строят музеи, показывают выставки. Мне кажется, это очень важно, во-первых, чтобы не забывать, чтобы на будущее помнить эти уроки. И поэтому мы ценим эту политику и сотрудничаем с Беларусью для того, чтобы не забывать те ужасные времена.