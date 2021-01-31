«Берёт ребёнка за ножку и об угол дома головкой». Узница гетто спустя 80 лет рассказала, что творилось в заключении

Новости Беларуси. Холокост – это слово, кажется, вобрало в себя весь ужас войны. Нет такой нации в Европе, которая бы относилась к этому явлению нейтрально, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но особую боль оно вызывает у евреев. Это то, что они называют Шоа – катастрофа. Только на территории Беларуси фашисты убили до 800 тысяч семитов, многие из которых родились и выросли в нашей стране, считали ее своей родиной.

Это моя семья: мама, папа, старший брат и я. Из памяти Фриды Вульфовны стерлись многие детали ее жизни. Все-таки возраст – 86! Но Минское гетто она забудет едва ли. Семилетняя девочка провела там два года. Заглядывала в глаза смерти, пережив немецкие погромы.

Фрида Рейзман, узница Минского гетто (1941-1944 гг.):

Один погром был четыре дня. Это было что-то ужасное. И я вижу своими глазами, как немец берет маленького ребенка за ножку и об угол дома головкой. И эта головка разлетается как арбузик. Это не только я видела. Видели все, кто остался в живых, кто был в гетто.