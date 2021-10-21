В Гродно студенты встретились с знаменитым борцом Карелиным. О чём спрашивали?

Новости Беларуси. Легенду мировой борьбы Александра Карелина встречают в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Знаменитому спортсмену в Купаловском вузе присвоили звание почетного профессора, а в облисполкоме вручили юбилейную медаль «100 лет милиции Беларуси».

Медаль силового ведомства в качестве подарка для известного гостя выбрали неслучайно. Александр Карелин является полковником налоговой полиции. Есть что рассказать звездному борцу и студентам, и спортивной общественности. Он не только трехкратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион Европы и абсолютный чемпион мира, но и профессор, государственный и политический деятель. За всю спортивную карьеру Александр Карелин выиграл 888 поединков и потерпел лишь 5 поражений. А также занесен в Книгу рекордов Гиннесса как спортсмен, в течение 13 лет не проигравший ни одной схватки. Известны случаи, когда соперники отказывались бороться с ним. В чем секрет такого успеха, как удается совмещать деятельность в разных сферах, в том числе в законотворчестве, и каково это быть самым знаменитым борцом мира? У гродненских студентов были десятки вопросов. Встреча с легендой им точно запомнится надолго.

Павел Лях, студент Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, призер чемпионата Европы по греко-римской борьбе:

Сначала мы не поверили, что он приедет, потому что это все-таки как минимум занятой человек. Поэтому интересно посмотреть, каков он, послушать его, что он скажет по поводу того, как нужно себя вести после того, как ты завершишь спортивную карьеру. Потому что после спортивной карьеры у него началась еще более активная жизнь, так как он стал политиком. Мне кажется, это не легче, чем выступать на ковре.

Александр Карелин, трехкратный олимпийский чемпион, рекордсмен книги рекордов Гиннесса:

Несмотря на то, что для меня Беларусь – это все-таки Александр Васильевич Медведь и ориентир, что один человек может выиграть трижды Олимпийские игры в борьбе, но репутация сборной Союза, где белорусские специалисты всегда работали очень надежно: и психологи, и тренеры. И Вячеслав Александрович – яркий тому пример. Буду говорить об этом. О том, что не забывать, что это часть традиции. И помнить о том, что сделать хуже у тебя права нет. Тогда очень многое получится. И, конечно, не бояться быть благодарным.