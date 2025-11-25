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На американский штат Техас обрушился торнадо – есть пострадавшие

25 ноября 2025 06:55
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В американском штате Техас торнадо обрушился на город Уиллоубрук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стихия нанесла серьезный ущерб жилым кварталам и инфраструктуре. Сильный ветер повредил более сотни домов, вырвал деревья с корнями и оборвал линии электропередачи. Несколько районов остались без света. По данным местных властей, есть пострадавшие, им оказывается медицинская помощь. На месте работают спасательные службы: ведется эвакуация жителей, расчистка завалов и восстановление электроснабжения. Синоптики предупреждают – сохраняется угроза новых смерчей.

# США # Природные катаклизмы

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