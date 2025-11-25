Техника переоборудована на 100 % и выпущена на линию – о готовности к зиме рассказали в «Горемавтодоре»

Минск встречает зиму. Насколько наш город готов к холодам, снегу и гололеду? Как эта работа связана с Годом благоустройства, который проходит в стране, и с будущей пятилетней программой социально-экономического развития? Как коммунальные службы планируют отнести свои текущие задачи с долгосрочными проектами по созданию комфортной среды. Новогодние елки уже украшают Минск. До главного зимнего праздника шесть понедельников и пять воскресений. У коммунальных служб разгар холодного сезона. Какой будет эта зима для Минска, хватит ли техники, справятся ли дороги? Как ЖКХ готовит дворы и планирует бороться с наледью? Как будет работать и обслуживаться общественный транспорт? Что могут сделать сами жители, чтобы город всегда оставался комфортным? Об этом и не только поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.
От ремонта инженерных систем до подготовки транспорта – как столичные коммунальщики готовы к зиме
Екатерина Забенько, ведущая:
Как дорожники понимают то, что они готовы к зиме? Когда это происходит? Наверное, где-нибудь в середине лета?
Руслан Ясюченя, начальник управления «Центр» ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:
Есть народная пословица: готовь сани летом. Так у предприятий, которые занимаются содержанием, обслуживанием улично-дорожной сети Минска, подготовительные работы начинаются с лета. Это проверка, подготовка, ремонт оборудования, которое будет устанавливаться на технику для зимнего периода, закупка инструмента ручного, ремонт улично-дорожной сети покрытий. Для того, чтобы устранить какие-то дефекты, которые будут негативно сказываться на движении и так в достаточно сложных зимних условиях. Конечно, заготовка противогололедных материалов.
Екатерина Забенько:
Часто говорят о том, что снег выпадает внезапно. Бывает ли для вас все-таки внезапно или вы всегда готовы в любой момент к любым погодным ситуациям?
Руслан Ясюченя:
Есть определенные требования и сроки, к которым нужно уже подготовить всю технику, людей, оборудование – это, как правило, 1 ноября. До этой даты уже есть необходимый запас противогололедных материалов. Техника уже переоборудована на 100 %, выпущена на линию. Проведена аттестация необходимая. Значит, мы готовы.
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