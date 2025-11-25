Гродненский перинатальный центр отметил 80-летний юбилей
Здесь рождается жизнь. Одно из ведущих учреждений страны в сфере охраны материнства и детства – Гродненский перинатальный центр – отмечает 80-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В скором времени на базе роддома откроют областной центр лечения бесплодия.
Специализированное подразделение поможет еще большему количеству пациенток испытать радость материнства. Новая структура начнет работу уже к концу 2025 года. Центр будет включать амбулаторию и стационар, а обратиться сюда смогут женщины из всех районов области.
Уже сегодня в действующую при роддоме поликлинику приходит немало тех, кто сталкивается с трудностями на пути к материнству. Создание центра расширит возможности для диагностики и лечения, а затем и полного медицинского сопровождения беременности. Ведь главное предназначение перинатального центра все 80 лет его существования – делать семьи счастливыми.
Ольга Демина, заведующая обсервационным отделением патологии беременности Гродненского областного клинического перинатального центра:
Мне нравится работать с беременными женщинами. Конечно, это очень сложно, ответственно, ты отвечаешь за две жизни, но я от этого получаю удовольствие, испытываю большое моральное удовлетворение, когда в результате все хорошо у наших женщин.
Александр Пархоменко, заведующий отделением анестезиологии и реанимации для новорожденных Гродненского областного клинического перинатального центра:
Помогать людям, спасать жизни и получать за это позитивные эмоции – это такая существенная вещь, которая оказывает влияние на нашу работу.
Ежегодно в Гродненском клиническом перинатальном центре принимают более 3 тысяч родов и проводят свыше 2,5 тысячи операций. Врачи оказывают помощь в самых сложных случаях, а также ведут научные исследования и обучают молодых специалистов.