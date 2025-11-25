Гродненский перинатальный центр отметил 80-летний юбилей

Здесь рождается жизнь. Одно из ведущих учреждений страны в сфере охраны материнства и детства – Гродненский перинатальный центр – отмечает 80-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В скором времени на базе роддома откроют областной центр лечения бесплодия.

Специализированное подразделение поможет еще большему количеству пациенток испытать радость материнства. Новая структура начнет работу уже к концу 2025 года. Центр будет включать амбулаторию и стационар, а обратиться сюда смогут женщины из всех районов области.

Уже сегодня в действующую при роддоме поликлинику приходит немало тех, кто сталкивается с трудностями на пути к материнству. Создание центра расширит возможности для диагностики и лечения, а затем и полного медицинского сопровождения беременности. Ведь главное предназначение перинатального центра все 80 лет его существования – делать семьи счастливыми.