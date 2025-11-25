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В войсковых частях 7404 и 5526 прошли комплексные занятия с добровольцами

25 ноября 2025 06:43
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Практическая составляющая. Комплексные занятия с добровольцами прошли в войсковых частях 7404 и 5526 внутренних войск МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В войсковых частях 7404 и 5526 прошли комплексные занятия с добровольцами-2

Особое внимание обратили на действия в составе малых групп, штурм окопов и зданий. Вдобавок к этому обучаемые выполнили упражнения стрельб и углубили знания по военной медицине и организации тылового обеспечения.

Руководство бригады поблагодарило добровольцев. Как отмечено по завершении занятия, твердая гражданская позиция, готовность отвлечься от повседневной жизни и вновь надеть форму – это и есть настоящий патриотизм.

# Внутренние войска МВД Республики Беларусь # Милиция Беларуси

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