Французское правительство вновь может пережить голосование по вотуму недоверия

Рассмотреть этот вопрос в парламенте грозит левая партия «Непокорившаяся Франция». Там пообещали, что инициируют эту процедуру, если кабмин попытается утвердить бюджет на 2026 год в обход парламента. На последнем заседании депутаты абсолютным большинством отклонили проект главного финансового документа. Так как он, по их мнению, спровоцирует для Франции «экономическую катастрофу» и повергнет страну в рецессию.