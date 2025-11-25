Прямой эфир

Французское правительство вновь может пережить голосование по вотуму недоверия

25 ноября 2025 06:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Французское правительство вновь может пережить голосование по вотуму недоверия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Французское правительство вновь может пережить голосование по вотуму недоверия-2

Рассмотреть этот вопрос в парламенте грозит левая партия «Непокорившаяся Франция». Там пообещали, что инициируют эту процедуру, если кабмин попытается утвердить бюджет на 2026 год в обход парламента. На последнем заседании депутаты абсолютным большинством отклонили проект главного финансового документа. Так как он, по их мнению, спровоцирует для Франции «экономическую катастрофу» и повергнет страну в рецессию.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
В Брюсселе прошла акция протеста против сельскохозяйственной политики Евросоюза
25 ноября 2025 06:38

В Брюсселе прошла акция протеста против сельскохозяйственной политики Евросоюза

В Токио автомобиль въехал в толпу прохожих – есть жертвы
25 ноября 2025 06:06

В Токио автомобиль въехал в толпу прохожих – есть жертвы

Эстония получила партию самоходных артустановок из Южной Кореи
25 ноября 2025 06:00

Эстония получила партию самоходных артустановок из Южной Кореи