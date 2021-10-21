Возле Уручья нашли захоронение расстрелянных во время ВОВ. Об этом высказался заместитель генпрокурора

Новости Беларуси. Место массового захоронения мирных жителей и военнослужащих времен Великой Отечественной войны обнаружено под Минском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно установлено в ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа. О массовом расстреле людей фашистами вблизи урочища Уручье рассказали местные жители. Сверив данные с архивами, эксперты обнаружили захоронение. По предварительным данным, здесь погребено 8 000 человек, среди них и дети. Судмедэксперты сейчас проводят проверку.

Это тот случай, когда детей просят убрать от экранов, а слов просто нет. Увиденное шокирует. Место массового расстрела людей. По предварительным данным, здесь погребено 8 000 человек. По сохранившейся обуви можно предположить – здесь останки мужчин, женщин и даже детей. О том, что в этих местах во время Великой Отечественной войны происходило жуткое, местные жители рассказывают до сих пор.

Масштабная работа по установлению подобных мест развернулась по всей Беларуси в рамках уголовного дела, которое Генпрокуратура возбудила по факту геноцида белорусского народа. Главная задача – помнить о каждом герое, знать свою историю и беречь ее.

Алексей Стук, заместитель генерального прокурора Беларуси:

Получены дополнительные данные о том, что в уничтожении, особенно мирного населения, принимали участие кроме регулярных войск Вермахта и СС различные коллаборационистские формирования, состоящие из националистов Латвии, Литвы, воинские формирования так называемой Армии Крайовой, украинских националистов. Как правило, регулярные войска поручали уничтожение мирного населения и участие в карательных операциях именно этим формированиям. К сожалению, это настроение передалось и современным политическим элитам этих стран. Нам иногда отказывают в оказании правовой помощи по этому уголовному делу, отказывают в выдаче определенных лиц. Это сделала уже Литва и Латвия. Активную помощь, конечно, нам оказывает Россия в предоставлении и архивных документов, мы тщательно их изучаем, и других данных, в том числе выполнение просьб в оказании правовой помощи. У нас есть все данные, чтобы мы действительно восстановили историческую справедливость.