«Смотрим, песок начинает осыпаться и шевелиться». Белорус рассказал историю очевидца массового расстрела людей во время войны

Новости Беларуси. Место массового захоронения мирных жителей и военнослужащих времен Великой Отечественной войны обнаружено под Минском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно установлено в ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа. О массовом расстреле людей фашистами вблизи урочища Уручье рассказали местные жители. Сверив данные с архивами, эксперты обнаружили захоронение. По предварительным данным, здесь погребено 8 000 человек, среди них и дети. Судмедэксперты сейчас проводят проверку. На месте трагедии побывала Анастасия Ярощик-Корниенко.

Это тот случай, когда детей просят убрать от экранов, а слов просто нет. Увиденное шокирует. Место массового расстрела людей. По предварительным данным, здесь погребено 8 000 человек. По сохранившейся обуви можно предположить – здесь останки мужчин, женщин и даже детей. О том, что в этих местах во время Великой Отечественной войны происходило жуткое, местные жители рассказывают до сих пор.

Мальчишки по 20-30 лет. И у меня в роду 14 человек не вернулись с войны. Много лет назад Василий Фомович собирал грибы в этих окрестностях, случайно встретил, казалось, коллегу по хобби. На самом деле, местный житель уже преклонного возраста приходил сюда, чтобы почтить память жертв той страшной трагедии, очевидцем которой случайно стал в детстве.

Василий Чернов, местный житель:

Мама говорит, нас быстренько увидела. Рядом лесной орех рос. И она нас под этот орех, там листья прошлогодние. Она подрыла эти листья, захавала, говорит: дети, тихо, не плачьте, будете плакать – нас расстреляют. Говорит, да, мы испугались, как мыши сидели там. Я говорю: и как? Он говорит: наверное, полдня мы там и просидели, пока не закончились эти залпы.