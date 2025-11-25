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От ремонта инженерных систем до подготовки транспорта – как столичные коммунальщики готовились к зиме

25 ноября 2025 06:39
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Минск встречает зиму. Насколько наш город готов к холодам, снегу и гололеду? Как эта работа связана с Годом благоустройства, который проходит в стране, и с будущей пятилетней программой социально-экономического развития? Как коммунальные службы планируют отнести свои текущие задачи с долгосрочными проектами по созданию комфортной среды. Новогодние елки уже украшают Минск. До главного зимнего праздника шесть понедельников и пять воскресений. У коммунальных служб разгар холодного сезона. Какой будет эта зима для Минска, хватит ли техники, справятся ли дороги? Как ЖКХ готовит дворы и планирует бороться с наледью? Как будет работать и обслуживаться общественный транспорт? Что могут сделать сами жители, чтобы город всегда оставался комфортным? Об этом и не только поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

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Екатерина Забенько, ведущая:
Как вы понимаете, что город уже готов к зиме? Есть какой-то внутренний чек-лист?

От ремонта инженерных систем до подготовки транспорта – как столичные коммунальщики готовились к зиме-2

Марина Толстик, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
В первую очередь, наверное, хотелось бы отметить, что для системы жилищно-коммунального хозяйства «город готов к зиме» – это не только красивая формулировка, а комплексный, осязаемый результат большой работы, которая длится не один месяц. Конечно, на каждом предприятии разработаны мероприятия, имеется свой строгий чек-лист, который включает в себя комплексность подходов. Начиная от ремонта, содержания инженерных систем продлеваются работы по ремонту конструктивного элемента жилого дома, конечно, заканчивается подготовкой техники к уборке в зимний период. Наверное, самым ключевым и важным является взаимодействие всех коммунальных служб в работе в зимний период.

Подробности в видео.

# Екатерина Забенько # Марина Толстик # ЖКХ

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