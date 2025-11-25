Гомель готовится отметить день освобождения города от немецко-фашистских захватчиков

Первый освобожденный. Гомель готовится отметить 82-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Город пережил 829 дней оккупации, во время которых инфраструктура была разрушена на 80 %, а население сократилось почти в 10 раз.

Программа мероприятий на ближайшие дни насыщенная. Уже сегодня, 25 ноября, на площади Восстания откроется выставка военной техники.