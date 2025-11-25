Гомель готовится отметить день освобождения города от немецко-фашистских захватчиков

Первый освобожденный. Гомель готовится отметить 82-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Город пережил 829 дней оккупации, во время которых инфраструктура была разрушена на 80 %, а население сократилось почти в 10 раз.
Программа мероприятий на ближайшие дни насыщенная. Уже сегодня, 25 ноября, на площади Восстания откроется выставка военной техники.
Особое место в ней займет передвижная экспозиция Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. В этот же день гомельчан приглашают на открытие муралов Григория Головацкого на улице Мазурова и Романа Тимофеенко на улице Советской.
В полдень на Аллее Героев состоится торжественный митинг. 26 ноября памятные мероприятия начнутся на площади Труда с церемонии возложения венков. В сквере у завода «8 Марта» состоится открытие памятника Константину Рокоссовскому. Областной центр был освобожден 26 ноября 1943 года в ходе Гомельско-Речицкой операции.
Праздничные концерты и культурные акции создают атмосферу единства, где память соединяется с современными формами выражения – от книг и выставок до муралов.