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Организовано круглосуточное дежурство – дорожные организации Беларуси готовы к зимнему периоду

25 ноября 2025 06:44
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Последствия снегопада постепенно устраняются. Дорожные службы работают в усиленном режиме и заявляют о полной готовности к зимнему периоду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Организовано круглосуточное дежурство – дорожные организации Беларуси готовы к зимнему периоду-2

В Хойникском районе обработку дорог вели реагентами, без привлечения техники. Обслуживание дорожной сети здесь распределено между тремя организациями. Для выполнения задач по зимнему содержанию подготовлено 42 единицы специализированной техники. Заготовлено около 7 тысяч тонн противогололедных материалов. Для оперативного реагирования на ухудшение погодных условий организовано круглосуточное дежурство дорожных служб.

Зимой на дорогах Минской области будет задействовано более 470 единиц спецтехники.

Организовано круглосуточное дежурство – дорожные организации Беларуси готовы к зимнему периоду-4

Анатолий Гура, заместитель председателя Хойникского райисполкома:
В случае чрезвычайной ситуации у нас включается комиссия при районном исполнительном комитете по чрезвычайным ситуациям, собирается штаб и принимаются меры реагирования. У нас три степени реагирования – первая, вторая и третья. При сложных климатических условиях уже вступает в работу комиссия. Поэтому все шаги, все отточено. Люди знают, понимают и соблюдают все технологии, которые нужно соблюдать при зимнем содержании.

В распоряжении – необходимая техника и запасы реагентов. Особое внимание – безопасности движения на загруженных трассах и вблизи населенных пунктов. По прогнозу синоптиков, сегодня, 25 ноября, во многих районах страны будет мокрый снег, днем переходящий в дождь. Местами возможны сильные осадки.

# зима # ЖКХ

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