Организовано круглосуточное дежурство – дорожные организации Беларуси готовы к зимнему периоду

Последствия снегопада постепенно устраняются. Дорожные службы работают в усиленном режиме и заявляют о полной готовности к зимнему периоду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Последствия снегопада постепенно устраняются. Дорожные службы работают в усиленном режиме и заявляют о полной готовности к зимнему периоду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Хойникском районе обработку дорог вели реагентами, без привлечения техники. Обслуживание дорожной сети здесь распределено между тремя организациями. Для выполнения задач по зимнему содержанию подготовлено 42 единицы специализированной техники. Заготовлено около 7 тысяч тонн противогололедных материалов. Для оперативного реагирования на ухудшение погодных условий организовано круглосуточное дежурство дорожных служб.
Зимой на дорогах Минской области будет задействовано более 470 единиц спецтехники.
Анатолий Гура, заместитель председателя Хойникского райисполкома:
В случае чрезвычайной ситуации у нас включается комиссия при районном исполнительном комитете по чрезвычайным ситуациям, собирается штаб и принимаются меры реагирования. У нас три степени реагирования – первая, вторая и третья. При сложных климатических условиях уже вступает в работу комиссия. Поэтому все шаги, все отточено. Люди знают, понимают и соблюдают все технологии, которые нужно соблюдать при зимнем содержании.
В распоряжении – необходимая техника и запасы реагентов. Особое внимание – безопасности движения на загруженных трассах и вблизи населенных пунктов. По прогнозу синоптиков, сегодня, 25 ноября, во многих районах страны будет мокрый снег, днем переходящий в дождь. Местами возможны сильные осадки.